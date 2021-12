Smadrede ruder i hævntogt: Amok med baseballbat

En 38-årig mand erkender over for politiet, at det var ham, der hen imod midnat baldrede 20-25 vinduesruder i en god bekendts private bolig efter uoverensstemmelse

- De er nok ikke venner mere, lyder det lakonisk fra Palle Hansen, kommunikationsmedarbejder i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

Bemærkningen knytter sig til hovedpersonerne i en meget voldsom episode onsdag omkring klokken 23 uden for en privat bolig i Sakskøbing på det nordlige Lolland.

Her troppede en 38-årig mand op bevæbnet med et baseballbat, som han efterfølgende brugte til at smadre 20-25 vinduesruder med. I rækkehuset befandt sig en mand og hans mor, som ikke tøvede med at slå alarm, da de blev opskræmt af støjen, og glasskårene bredte sig.

- Han erkendte bagefter, at det var ham, der gik amok med baseballbattet, og omfanget af skaderne er så stort, at han nu sigtets for groft hærværk, oplyser Palle Hansen.

Dopingmidler og kniv

- Hvad var hans motiv?

- Det var nogle uoverensstemmelser, som udløste et uvenskab. Han var i hvert fald raget uklar med det par, som bor i ejendommen. Hvad det nærmere drejer sig om, ved jeg faktisk ikke. Men han har forklaret, at han ikke ville slå løs på folk, fortæller Palle Hansen.

- Fortryder han, at han smadrede ruderne?

- Det har han ikke afsløret noget om, siger Palle Hansen.

En efterfølgende ransagning i mandens egen bolig i Sakskøbing åbenbarede en ampul med anabolske steroider og en ulovlig kniv. Manden sigtes derfor også for overtrædelse af lov om 'visse dopingmidler' og knivloven.

Han blev løsladt i løbet af natten, men kan nu se frem til en henvendelse fra anklagemyndigheden hos Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi.

Manden er ifølge kommunikationsmedarbejder Palle Hansen ikke tidligere dømt for strafbare forhold.

