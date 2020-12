Smækker bander og rockere for 350 mio. kr.

Trods bandelåg og lædervest har en lang række personer ikke kunnet undslå sig for at betale skat. På to år er der blevet sendt ekstra skatteopkrævninger for 350 millioner kroner.

Det fortæller Skatteministeriet til Ekstra Bladet.

- Skattestyrelsen har sammen med politiet jagtet de her typer med den såkaldte Al Capone-metoden, hvor de helt specifikt ser på, om der er sammenhæng mellem deres indtægt og deres livsstil. Hvis der ikke er det, tyder det som regel på, at de har en ulovlig indtægt – og så falder hammeren, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Konkret har myndigheden gennemført 5900 kontroller, og de har ramt plet i 5080 tilfælde. Det svarer til 86 procent.

Skatteminister Morten Bødskov (S) kalder det for afgørende:

- Det krænker min og helt sikkert også rigtig mange danskeres retsfølelse og retfærdighedssans, når rockere og bandemedlemmer har en dyr og ekstravagant livsstil, som er finansieret gennem hård kriminalitet.

Som Ekstra Bladet afslører i dag, er leasingbranchen nu blevet attraktiv for rockere, og Skattestyrelsen bekræfter da også, at leasingbiler er en del af den svindel, som foregår i bande- og rockermiljøet.

'I Skattestyrelsen ser vi forsøg på økonomisk kriminalitet på flere områder, også når det kommer til dette segment. Det kan fx være forsøg på svig med leasingbiler, som vi i øvrigt har et ekstra fokus på, da vi erfaringsmæssigt ved, at der samtidig kan foregå hvidvask,' siger underdirektør i Skattestyrelsen, Katrine Krone.