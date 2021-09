Smidt ud med Jønke: Nu har han leder-status i anden klub

Da rocker-veteranen Jørn Jønke Nielsen sidste år faldt i unåde og blev smidt ud af Hells Angels, var han ikke den eneste. To andre medlemmer fra klubbens Kastrup-afdeling led samme skæbne.

Den ene var tidligere medlem af VHK-grupperingen, mens den anden - den nu 31-årige Tommy Josic - havde en fortid i miljøet omkring Bandidos.

Mens både Jørn Jønke Nielsen og den tidligere VHK’er ifølge Ekstra Bladets oplysninger fortsat står uden for rocker-bande-miljøet, er Josic steget til tops andetsteds i underverdenen.

Således oplyser flere af hinanden uafhængige kilder med kendskab til miljøet, at eks-HA’eren nu indtager en ledende rolle i Gremium MC.

Sortlistet i HA

Organisationen med det sort-hvide rygmærke stammer oprindeligt fra Tyskland og har stor udbredelse i hjemlandet. Herhjemme består Gremium blandt andet af frafaldne fra andre rockerklubber og gadebander.

I 2018 blev Gremiums daværende præsident likvideret med flere skud. Siden har der været en del udskiftning i klubben. Drabet er stadigvæk uopklaret. Privatfoto

I forbindelse med Tommy Josic’ nyvundne status har Ekstra Bladet forsøgt få en kommentar fra Gremium MC. Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt via forskellige kanaler at få en kommentar fra hovedpersonen selv, men uden held.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet sagen om Jørn Jønke Nielsens sortlistning i Hells Angels. Han og de to ’brødre’ blev smidt ud i slutningen af sidste år.

Jønke og Svend 'Svin' Holst. Fotos: Ernst van Norde og Claus Bonnerup

Ifølge avisens oplysninger var udsmidningen kulminationen på en intern magtkamp imellem Jørn Jønke Nielsen og HA-rockeren Svend ’Svin’ Holst.

Poserede med logo

Selve beslutningen blev taget på et 'danmarksmøde', hvor repræsentanter fra alle danske afdelinger var forsamlede. På mødet blev Jørn Jønke Nielsens medlemskab taget op til afstemning, hvor et flertal vendte tomlen nedad.

Forud for udsmidningen gik et længere forløb, der inkluderede interne beskyldninger i Kastrup-afdelingen. Her tog Jørn Jønke Nielsen parti for Tommy Josic.

I første omgang var det Jørn Jønke Nielsen og et yngre medlem kaldet ’Irish’, der blev smidt ud på danmarksmødet.

Tre uger senere røg Tommy Josic så ud af Hells Angels. Sidst i december lagde han et foto på de sociale medier, hvor han poserede med Gremium MC's logo.

Gremium MC Rockerklubben Gremium MC stammer fra Tyskland og blev stiftet i Mannheim i 1972. I begyndelsen af 2015 oprettede Gremium en prøveafdeling – et såkaldt ’prospect chapter’ – i Danmark. Allerede februar samme år oprettede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en visitationszone på baggrund af spændinger mellem de nye rockere og lokale Bandidos. Sidst på året havnede Gremium-aspiranterne i en voldsom konflikt med københavnske Black Jackets. I september 2016 blev danskerne optaget som fuldgyldige medlemmer og kunne udskifte rygmærkerne ’P/G MC’ (Prospect Gremium MC, red.) med det komplette ’Gremium MC Denmark’-mærke. Sidste år var Gremium ifølge Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) i konflikt med Bandidos MC i perioden august-september. Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En række mænd fra sammenslutningen BIA (Brothers In Arms, red.) blev i 2013 kendt skyldige i et groft overfald på en Bandidos-rocker. Foto: Kenneth Meyer

Symbolsk tatovering: Del af voldsomt broderskab

Sammen med sin nu afdøde bror, Thomas ’Tito’ Josic, var Tommy Josic tidligere del af et brutalt fællesskab bestående af en håndfuld mænd.

Research og retsbøger fra diverse retssager, de pågældende personer har været tiltalt i, vidner om nogle koldblodige individer, der både samlet og i mindre grupper på kryds og tværs har stået bag overfald, røverier og ’rulleforretninger’ rettet mod andre kriminelle, tyverier af designermøbler samt bankrøverier.

Båndene mellem mændene var så tætte, at flere af dem fik tatoveret en hånd med bogstaverne BIA (’Brothers In Arms’, red.) henover.

Tommy Josic er en af indehaverne af udsmykningen, fremgår det af en retsbog fra en grov voldssag, gruppen tidligere var tiltalt i.

Flere af gruppens medlemmer fik desuden tatoveret ’13:3’. Talkoden henviser til et bibelcitat, der handler om loyalitet.

I første omgang var gruppen knyttet til Bandidos som flere af medlemmerne var del af. Dog ikke Tommy. Her kom de på kant med andre medlemmer, og det førte til en konflikt med skyderi og jagt i gaderne.

Senere blev gruppen optaget i Hells Angels, hvor det ellers tætte sammenhold endegyldigt brød sammen.

Thomas ’Tito’ Josic blev skudt i Rødovre i maj 2019. Et andet medlem af BIA - Hasan Okutan - er sigtet i sagen og blandt andet efterlyst via Interpol.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tidligere præsident sortlistet: Beskyldt for at sende upassende billeder

Gremium MC har været ramt af en intern skandale, der kostede en tidligere præsident posten.

Samme sag kostede yderligere to medlemmer deres medlemskab.

I en mail til Ekstra Bladet skrev en repræsentant fra klubben følgende:

’Det bekræftes hermed at tidligere præsident (navn fjernet, red.) ikke længere er en del af Gremium MC - ydermere har to andre tidligere medlemmer også fået samme billet ud af klubben.

Den tidligere præsident har haft flere korrespondancer samt sendt blufærdige billeder og videoer af sig selv til et daværende medlems kone, lyder det i mailen.

Ikke acceptabelt

Det forlyder endvidere, at klubben ikke finder adfærden acceptabel:

’Det er noget, vi slår hårdt ned på, og som jeg er sikker på, at alle andre former for foreninger eller lignende også ville gøre.

De to andre tidligere medlemmer har holdt denne information hemmelig og derved accepteret, at det er foregået. Det er på ingen måde acceptabelt at se på fra sidelinjen, mens sådan nogle ting foregår.

Fra dags dato er de alle tre i out,' slutter mailen.

Begrebet ’out’ hed tidligere bad standing.

Oplysningerne om forløbet er bekræftet af andre kilder med indsigt i miljøet.