Smittede bevidst ekskone med corona: Fik 20 dages fængsel

En 44-årig mand blev i december så rasende på sin ekskone, at han hostede hende i hovedet for at smitte hende med corona

En 44-årig mand fra Østfyn er blevet idømt 20 dages fængsel efter bevidst at have hostet sin ekskone i hovedet, vel vidende at han selv var testet positiv med corona.

Det skriver Fyens Stifttidende.

Uenighed om datteren

På grund af en uenighed om, om datteren måtte se julekalender eller ej, blev den 44-årige mand fra Kerteminde Kommune så vred på sin ekskone, at han 4. december 2021 mødte rasende op på hendes adresse for at hente sit fjernsyn.

Ekskonen nægtede dengang at lukke manden ind på grund af hans udfarende attitude, så hun åbnede derfor bryggersvinduet og bad ham om at gå.

Tiltalt for vold

Den 44-årige mand er ifølge anklageskriftet tiltalt for at have udøvet vold eller på anden måde at have angrebet ekskonens legeme, da han med kort afstand fra bryggersvinduet hostede flere gange mod ekskonens hoved og derefter sagde, at han håbede, at hun fik corona.

Få dage forinden var manden selv testet positiv for corona.

Kort efter episoden blev både ekskonen og datteren testet positiv.

Den 44-årige mand fik en straf på 20 dages fængsel ved Retten i Odense, som han med det samme accepterede.