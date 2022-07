Sms-besked fældede direktørens kone

Hustru til ChemoMetecs danske direktør, Steen Søndergaard, får fængselsdom for insiderhandel. Bestyrelsesformand kalder sagen uheldig

Den kendte danske virksomhed ChemoMetec er havnet i en kontroversiel sag om insiderhandel.

Det sker efter, at direktørens kone har fået en dom på 30 dages betinget fængsel efter at have lækket fortrolige oplysninger til en bekendt.

Det skriver Finans.

Konen har tilsyneladende lækket insider-oplysninger om en forestående opjustering i virksomheden.

- Det er selvsagt en sag, som jeg har det skidt med, og som jeg ærgrer mig over, siger bestyrelsesformand i ChemoMetec, Niels Thestrup, til Finans.

Tilbage i marts 2021 tilstod kvinden, at have sendt sms'er, hvori hun opfordrede en bekendt til at købe aktier inden en opjustering i virksomheden.

I sms'en stod der følgende:

"ChemoMetec opjusterer i morgen kl 8.30...Du kan sikkert ikke købe inden, men nu ved du det. Hvis muligt..".

Den Nationale enhed for Særlig kriminalitet (NSK) ransagede den pårørendes hjem efter en anmeldelse fra Finanstilsynet.

Det er usikkert, hvordan kvinden kom i besiddelse af insiderviden om opjusteringen, og bestyrelsesformanden Niels Thestrup fortæller til Finans, at sagen ikke får konsekvenser for direktør Steen Søndergaard.

I en pressemeddelelse, som blev udsendt efter udgivelsen af denne artikel, skriver ChemoMetec, at hverken Steen Søndergaard eller hans hustru ejer aktier i virksomheden.

Direktøren har ifølge dem, ikke været bekendt med hustruens videregivelse af oplysninger, og dermed har direktøren stadig støtte fra bestyrelsen.

Chemometec har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

