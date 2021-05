Sms til ekskone: 'Stolt af at slippe afsted med mord'

Den 52-årige dansker, som er tiltalt for et snart 34 år gammelt mord og mordforsøg, var ifølge sin ekskone stolt af at være sluppet afsted med sine ugerninger.

Det skrev han ifølge ekskonen i en sms-korrespondance, hvor han altså også skal have tilstået at have myrdet en 20-årig tysker ombord på den finske færge Viking Sally i 1987.

Oplysningerne fremgår af finsk politis omfattende efterforskningsmateriale, som Ekstra Bladet har fået indblik i.

Manden nægter sig skyldig.

Bad korleder om hjælp

Hans ekskone har ifølge Ekstra Bladets oplysninger i adskillige år været rædselsslagen for manden, som er dømt for forsøg på grov vold mod hende. Det var under sagen om det og dødstrusler mod kvinden, at det kom for en dag, at han havde betroet hende, at han havde slået ihjel før.

I oktober 2015 mødtes ekskonen på en café med lederen af fangekoret i det fængsel, danskeren havde tilbragt adskillige år af sit liv i håb om at få hendes hjælp. Ekskonen bad korlederen om at få ham til at stoppe med at true hende.

Den dengang 18-årige danske spejder fortalte efter blodbadet på Viking Sally malende om, at han havde fundet det lemlæstede tyske par. Privatfoto

Hun vidste, at eks-spejderen gennem sine mange års frihedsberøvelse for alvorlig kriminalitet havde opbygget et nært forhold til korlederen, som også spillede en aktiv rolle, da hun og manden blev gift. Det var korlederens mand, der forestod vielsen.

Efter at ægteskabet ikke længe efter forliste, begyndte han ifølge sin ekskone at opføre sig ubehageligt over for hende, hvilket altså på et tidspunkt fik hende til at opsøge korlederen.

Fik grufuld besked

Ifølge ekskonens forklaring, som fremgår af de finske efterforsknings-dokumenter, blev hun her for første gang præsenteret for, at hendes forhenværende ægtefælle skulle være morder.

Korlederen fortalte hende angiveligt, at eksmanden adskillige gange skulle have fortalt hende, at han var morder.

Ekskonen 'fik kvalme og kunne først ikke tro', hvad korlederen fortalte hende, lyder det i den nedskrevne forklaring.

Hun svor bagefter, at hun ikke ville dele de rædselsvækkende oplysninger med nogen.

Truslerne mod ekskonen aftog langtfra, og hun havde god grund til at frygte sin eksmand.

Nytårsaften 2015 påklistrede han to hjemmelavede kanonslag på hendes stuevindue og satte ild til dem. Til hendes held var hun ikke hjemme, og landsretten skærpede i august 2016 byrettens dom på ni måneders fængsel til et års fængsel for forsøg på grov vold og dødstrusler.

Interrail-turisterne Klaus Schelkle og Bettina Taxis påmønstrede passagerfærgen i Stockholm. Kvinden overlevede mirakuløst overfaldet med en slaggehammer, men lever med varige men. Politifoto

Dødstrusler

Under en afhøring af ekskonen i forbindelse med sagen lod hun forstå, at han 'ville slå hende ihjel, fordi hun havde sagt for meget'.

Mandens ekskone skal vidne i sagen mod den tiltalte. Det samme skal korlederen.

Hun har forklaret til politiet, at hun har båret på den nu tiltalte mands hemmelighed i årevis, mens hun betragtede ham som en nær ven. Det har ændret sig, og hun betragter ham ifølge finsk politis nedskrevne vidneforklaring som en 'rigtig psykopat'.

Korlederen har i detaljer videregivet de oplysninger, hendes tidligere ven har fortalt hende om, der skete på Viking Sallys færgedæk. At han havde begået mord under åben himmel.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kontakt til korlederen og præsten, som i sin tid viede den nu mordtiltalte dansker.

Den tiltaltes ekskone har ikke ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet.