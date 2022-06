Smuglede potteskår: Brite idømt 15 års fængsel i Irak

Jim Fittons rejse til Irak i marts skulle bare have været en kort tur, hvor han sammen med en gruppe turister skulle besøge flere forskellige arkæologiske udgravninger.

Men Jim Fitton er endnu ikke vendt hjem til Malaysia, hvor han bor, og meget tyder på, at det ikke sker foreløbigt.

I dag idømte en irakisk domstol ham nemlig 15 års fængsel.

Jim Fittons forbrydelse? Ved en af de arkæologiske udgravninger fandt den pensionerede geolog 12 gamle potteskår, som han tog med sig som en souvenir.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Guardian.

Anholdt i lufthavnen

På vej ud af landet fandt sikkerhedspersonalet i lufthavnen de gamle potteskår i hans bagage, og siden da har Jim Fitton siddet varetægtsfængslet i den irakiske hovedstad, Baghdad.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jim Fitton og hans medtiltalte, Volker Waldmann, da de bliver ført ind i retslokalet i Baghdad. Foto: Ritzau Scanpix

Undersøgelser af potteskårene fastslog, at de var over 200 år gamle, og derfor blev skårene betegnet som arkæologiske genstande. De er ulovlige at fjerne ifølge irakisk lov.

Domsafsigelsen kunne faktisk være endt meget værre for Jim Fitton. I yderste konsekvens kunne han være blevet henrettet for sin forbrydelse.

Ifølge Fitton, hans familie og Fittons advokat, var han hverken klar over, at det var ulovligt, og heller ikke klar over, hvor hård den irakiske lov var på området.

Dommen sendte chokbølger igennem retslokalet, skriver The Guardian.

- Jeg troede, at det værste scenarie ville være et års fængsel, sagde Fittons advokat, Thair Soud, umiddelbart efter dommen.

Medtiltalt frifundet

Det britiske udenrigsministerium er tidligere blevet kritiseret af Fittons familiemedlemmer, fordi de ifølge familien har forholdt sig passive under det meste af Jim Fittons varetægtsfængsling. De har endnu ikke kommenteret på domsafsigelsen.

Tyske Volker Waldmann var del af samme turistgruppe og var også sigtet i sagen, men han blev frikendt, da han ikke kun var i besiddelse af nogle af de potteskår, som Fitton havde samlet op.