Smuglede store mængder kokain: Idømt 15 års fængsel

En mand fra Odense er torsdag blevet idømt fængsel i 15 år i en sag om indsmugling af store mængder kokain og hash samt om våben. Dommen er faldet samme dag, som manden fylder 38 år.

I et retsmøde i Randers har han tilstået forbrydelserne, oplyser National Enhed for Særlig Efterforskning (NSK).

Sagen med den 38-årige Yassin Abed er blot det seneste tegn på en opsigtsvækkende tendens. At kriminelle vælger at tilstå i tunge sager.

Han anses af politiet for at være en af de to bagmænd i en sag, som er blevet døbt Operation Rome. Tidligere på året fik makkeren fængsel i 17 år.

Beviserne består især af belastende beskeder, som er fundet i krypteret kommunikation.

Tilståelsen gælder blandt andet besiddelse af et halvt ton hash. Desuden har manden erkendt indsmugling af næsten 40 kilo kokain samt planlægning af at få yderligere 30 kilo af samme stof over grænsen. Modtagerne stod klar i blandt andet Aarhus og Gl. Rye, fremgår det af en retsmødebegæring i sagen.

Straffen skyldes også, at han har besiddet tre pistoler og en revolver.

Manden kom til Danmark som spæd. Han er statsløs, og ved torsdagens dom er han blevet udvist.

Siden årsskiftet har dommere i Randers, Aarhus, Glostrup og København hørt på tilståelser i en række kæmpe narkosager, som er blevet efterforsket af NSK.

Ifølge Ritzaus optælling er 13 mænd siden januar samlet blevet idømt fængsel i 145 et halvt år, efter at de har aflagt tilståelse.

Sagerne er blevet afgjort på typisk en times tid. Alternativet er en langvarig straffesag med mange retsmøder.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er helt vildt, siger advokat Michael Juul Eriksen om de mange tilståelser og de langvarige frihedsstraffe.

De skyldes et stort gennembrud i et internationalt politisamarbejde. I udlandet lykkedes det betjente at få adgang til de krypterede tjenester EncroChat og Sky Ecc. Her har kriminelle i direkte sprog afsløret deres forretninger.

- I bund og grund har sagerne med EncroChat og Sky Ecc vist, at der er fundet meget omfattende narkohandel sted, uden at politiet har kunnet afdække det, siger advokat Michael Juul Eriksen.

I øvrigt mener han, at de sigtede ikke får en tilstrækkelig stor rabat i straffen for at aflægge tilståelse og spare samfundet for lange og ressourcekrævende processer.

I forbindelse med torsdagens dom mister Yassin Abed ikke bare sin frihed i en årrække. Også cirka 800.000 kroner i kontanter, friværdien af en ejendom i Marslev, en Renault Talisman og et Rolex-ur må han sige farvel til.