Snapchat-drab: Læser om aktier

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): En af de tiltalte i sagen, som politiet har døbt Snapchat-drabet, var forsinket fra arresten, og begyndelsen af dagens retsmøde var derfor udsat.

Flere af hans venner er også tiltalt i sagen om det masseslagsmål, hvor den 18-årige Ali Reda Hadi Hassan i april sidste år blev dræbt på en parkeringsplads i Gentofte nord for København.

En snart 19-årig mand, som var kommet til tiden, fordrev ventetiden med at læse om aktieinvesteringer.

Han virkede totalt opslugt af bogen 'Investér i livet'. Bogens undertitel lyder 'Køb aktier og bliv fri'. På bogomslaget står der 'rig', men det er streget over og erstattet af 'fri'.

To andre tiltalte ankom også til retten i tide. Den ældste, som har fødselsdag i dag og fylder 20 år, tog indledningsvis sammen med en gruppe andre opstilling uden for retten, mens den aktieinteresserede teenagers nære ven sludrede med sin tolk.

Ali Ali Reda Hadi Hassan blev dræbt af knivstik. Privatfoto

Forsvarerne virkede heller ikke synderligt irriterede over ventetiden i retssalen, som er mere tom end ved sagens tidligere retsmøder. Det skyldes de skærpede coronarestriktioner, hvorfor kun moderen til den i dag 16-årige dreng, der er tiltalt for selve drabet, har fået lov at være til stede som tilhører.

Forsvarerne hyggesnakkede og debatterede lystigt historien om en dommer, der har fået hug, fordi hun havde mere travlt med at surfe på Ekstra Bladet end at følge hovedforhandlingen i en straffesag, hun skulle dømme i.

Nævningesagens hovedpersoner, som repræsenteres af fem fremtrædende forsvarsadvokater, kommer fra forskellige baggrunde.

Broget skare

En af de tiltalte er søn af ejeren af en populær og kendt smykkevirksomhed. Hans far er læge.

En af de unge, der var til stede den nat og til at begynde med var sigtet, er datter af en højtstående rocker. En af de øvrige unge mænd, som er sluppet for tiltale, men tilsagt som vidne, er søn af en blæksprutte af en iværksætter. En er datter af en borgmesterkandidat.

Så er der teenageren, som kom til Danmark alene med sin far fra Libanon, hvor mor og fire søskende blev tilbage.

Og endelig den kun 16-årige mand, som er tiltalt for at have ført den kniv, der dræbte Ali Reda Hadi Hassan. Hans forældre havde kort før sammenstødet på parkeringspladsen været gennem et kompliceret brud. Hans lillebror som også var til stede, er blevet tvangsfjernet og anbragt på en institution, fordi han er under den kriminelle lavalder.

Tre af de teenagere, som blev anholdt den skæbnesvangre aprilnat, har haft adresse på, hvad man i gamle dage kaldte et børnehjem.

Den drabstiltalte har erkendt at have stukket den dræbte en gang med kniv, men nægter sig skyldig i drab. De øvrige fire teenagere på anklagebænken er blandt andet tiltalt for grov vold. Alle nægter sig skyldige.

Da den forsinkede 18-årige tiltalte omsider ankom, blev han sammen med den drabstiltalte ført ind i retssalen med hænderne samlet på ryggen i håndjern.

