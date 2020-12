Snapchat-drabet: Kniv i hjertet dræbte Ali

Et knivstik i hjertet tog livet af den blot 18-årige Ali under masseslagsmål i Gentofte. Det slog anklagemyndigheden fast under dagens retsmøde

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Det var triste og udmattede ansigter der trådte ind i retssal 1.1, umiddelbart inden dagens retsmøde skulle begynde i sagen om det brutale knivdrab af den 18-årige Ali på en parkeringsplads i Gentofte i april.

Retsformanden påbegyndte dagens retsmøde med en alvorlig opsang til de fremmødte tilhørere, da der tidligere har været problemer med brug af mobiltelefoner under retsmøder og forkert brug af mundbind.

- Kan man ikke finde ud af at lægge telefonen i tasken og benytte mundbind korrekt, bliver man bortvist fra retsmøderne, og får ikke lov at komme igen, sagde retsformanden indledende.

Det viste sig, at opsangen ikke var nok, og en ung mand blev derfor bortvist i middagspausen for ikke at iføre sig mundbind.

Læber ændrede farve

Under dagens retsmøde præsenterede senioranklager Carina Erdogan rapporterne fra de første politipatruljer der ankom til gerningstedet. Her kom det blandt andet frem, at en patrulje havde observeret, at flere personer forsøgte at give førstehjælp til de ofre, der var blevet stukket med kniv.

Det fremgik yderligere, at en ung pige havde forklaret til alarmcentralen, at den ene af de knivstukne ofre rallede, trak vejret tungt og fik 'hudfarvede' læber.

Flere af personerne på gerningsstedet havde yderligere fortalt de ankomne patruljer, at gerningsmændene var stukket af. Dog kom en sort bil tilbage umiddelbart efter, og de tilstedeværende personer udpegede bilen som værende gerningsmændendes.

Da politiet rettede henvendelse til personerne i bilen, viste det sig, at der var tale om tre unge mænd, som politiet valgte at sigte og anholde for manddrab på stedet.

Flere våben på gerningstedet

Anklager Carina Erdogan fremviste flere billeder på de store skærme i retten, hvor man kunne se de mange fund politiet havde gjort på gerningsstedet. Der var blandt andet et nærbillede af en håndøkse samt flere knive. Desuden blev der fremvist billeder af de store blodpøle, ofrene havde efterladt sig efter sammenstødet, samt en meget blodig undertrøje der tilhørte den nu afdøde Ali.

Ydermere fandt politiets teknikere flere dna-spor på gerningsstedet i form af blod og en enkelt knoglerest, der sandsynligvis stammede fra den siden drabstiltalte. Flere stykker tøj blev ligeledes fundet, herunder en af de nu tiltaltes Fendi-jakke, en hvid kasket dækket af mudder og et par havehandsker, der viste sig at have den nu drabstiltaltes dna på sig.

Barn tiltalt for drab: Jeg var fascineret af knive

Her ses den håndøkse politiet fandt på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Uvenner på Snapchat

Hele konflikten mellem de unge mennesker opstod, angiveligt fordi en 15-årig dreng havde opført sig nederdrægtigt i en gruppechat på det sociale medie Snapchat.

Han havde blandt andet kaldt en 17-årig drengs mor for 'en luder', og det var noget af det, der fik de to grupper til at mødes til en slåskamp på en parkeringsplads ved Gentofte Stadion.

Her havde flere personer blandt andet medbragt knive, en strømpistol og en økse.

Det brutale sammenstød endte med, at flere blev stukket med kniv, herunder altså den afdøde Ali.

Det kom yderligere frem under dagens retsmøde, at retsmedicinerene der undersøgte Ali havde konkluderet, at det dræbende knivstik var et stik i hjertet.

Den nu 17-årige dreng, der sidder tiltalt for manddrab, fik ligeledes skader i hovedet, hvor der blandt andet var tale om et kraniebrud og et flækket øre. Det var også hans blod og dermed dna, der ifølge anklagemyndigheden kunne påvise, at han havde været til stede på gerningsstedet, på trods af at politiet ikke kunne påvise hans tilstedeværelse i første omgang.

Vennen og kæresten til den knivdræbte Ali, der mistede livet den skæbnesvangre aften på en parkeringplads ved Gentofte Stadion. Foto: Kenneth Meyer

