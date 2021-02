Snapchat-drabet: Teenagere kræves udvist

Mens en drabsdømt 16-årig selv har anket til frifindelse, vurderer Statsadvokaten ikke, at to unge mænds straf var hård nok

To unge mænd åndede for to uger siden lettet op, da et nævningeting afgjorde, at de ikke skulle udvises af Danmark for deres deltagelse i et planlagt masseslagsmål i Gentofte nord for København. Deres 18-årige kammerat Ali Reda Hadi Hasssan blev dræbt under de blodige begivenheder.

Statsadvokaten er dog ikke tilfreds med byrettens afgørelse, som nu er anket.

Statsadvokaten kræver de i dag 19- og 20-årige mænd udvist. Mændene, som er af henholdsvis syrisk og palæstinensisk nationalitet, skal også have en hårdere fængselsstraf end den på et år, som de blev idømt i Retten i Lyngby for medvirken til grov vold.

Børn og unge deltog i masseslagsmålet på en parkeringsplads i Gentofte nord for København 25. april sidste år. Foto: Kenneth Meyer

Den yngstes forsvarsadvokat Louise Traberg Smidt har fået beskeden om anken, men har sammen med sin klient endnu ikke taget stilling til, om de vil kontraanke. Det gælder også den 20-årige, fortæller hans forsvarsadvokat Henrik Stagetorn til Ekstra Bladet.

For at have stukket Ali Reda Hadi Hassan ihjel blev en kun 16-årig dreng dømt. Wilson Philip Rasmussen skal otte år i fængsel for manddrab.

Han har anket sagen til Østre Landsret og vil frifindes. Wilson Philip Rasmussen har erkendt, at han stak den 18-årige fysisk overlegne mand, men at han handlede i nødværge.

Wilson Philip er idømt otte års fængsel for manddrab. Han vil frifindes af landsretten. Privatfoto

Han kom selv alvorligt til skade under det planlagte masseslagsmål, som blev udløst af et skænderi på den populære beskedtjeneste Snapchat. Blandt andet pådrog han sig et kraniebrud. Hans dengang 13-årige lillebror blev stukket i ryggen med en kniv.

De to tilfælde af grov vold blev den 18-årige Youssef Al-Awad idømt to års fængsel for. For overfaldet mod Wilson Philip Rasmussen blev han dømt i forening med de to mænd, der kræves udvist, og endnu en 19-årig mand fra Gentofte. Youssef Al-Awad modtog dommen på to års fængsel.

Gentofte-teenageren, som bliver student til sommer, blev også idømt et års fængsel. Han har valgt at modtage dommen, oplyser hans forsvarsadvokat Søren Eriksen til Ekstra Bladet.

Snapchat-drabet Billede af Ali Reda Hadi Hassan i blomsterhav på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer 18-årige Ali Reda Hadi Hassan døde under et masseslagsmål natten til 25. april 2020. Nordsjællands Politi har døbt sagen Snapchat-drabet. Alis venner fortalte kort efter drabet til Ekstra Bladet, at en hyggeaften på Tjørnegårdsskolen i Gentofte blev afbrudt, fordi Alis ven Youssef Al-Awad havde en uoverensstemmelse med en anden via den populære beskedtjeneste. 'Din mor er en luder', skulle den dengang 15-årige, som er Wilson Philip Rasmussen, have meddelt den dengang 17-årige Youssef Al-Awad. Det skulle de mødes og tale om, har Alis kæreste fortalt til Ekstra Bladet. Det huskede hun ikke længere, da hun vidnede i retten. Ved det skæbnesvangre masseslagsmål blev der blandt andet brugt strømpistol, håndøkse, knive, en totenschlæger og et jernrør fra en vandpibe. Mere end ti børn og unge blev anholdt ved politiets ankomst til gerningsstedet. Fem er dømt i sagen. Flere af de andre har vidnet under hovedforhandlingen. Vis mere Luk

