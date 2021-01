Sne-kaos: Flere uheld på motorveje

Fem uheld har Midt- og Vestsjællands Politi registreret mellem klokken 9 og 10 onsdag formiddag.

Det oplyser politiet til Ekstra Bladet.

- Det er væsentligt flere, end vi plejer at have på en normal hverdag, siger politiets vagtchef Martin Bjerregaard.

Tre af uheldene er på motorveje, hvoraf et af uheldene er et sammenstød mellem fire biler.

Klokken ni kørte en kvinde galt i et solouheld på Holbækmotorvejen i østgående retning. Uheldet skete ved Gevninge, hvor en kvindelig bilist skrider i snevejret og drejer rundt og påkører autoværnet. Politiet var færdige med oprydningsarbejdet 9.40.

Klokken 9.08 var den gal på Køge Bugt Motorvejen, hvor fire biler var impliceret i et uheld. Der skete kun materiel skade, men uheldet skaber massiv kø, idet bilerne spærrer nødsporet og yderligere to spor. Dermed er der kun ét farbart spor.

I Holbæk kørte to bilister sammen i krydset Kattegatvej/Bispehøjen klokken 9.20.

I Havdrup var den også gal på en af landevejene, da to bilister kørte sammen. Den ene kvinde har ondt i ryggen, og den anden slog hovedet og nakken. En ambulance ankom til stedet, og de er begge kørt til kontrol, men ingen af dem kom alvorligt til skade.

Klokken 9.55 var den så igen gal på Holbækmotorvejen, og igen var det ved Gevninge - denne gang i vestgående retning. Her er der igen tale om et solouheld, som ifølge politiet kunne tyde på, at snevejret spiller en rolle.

Politiet advarer bilister om ikke at undervurdere snevejrets betydning på vejene.

- Man skal køre efter forholdene. Nu er det snevejr, og det giver synligt dårligere vejforhold. Vi oplever ofte, at folk bliver overraskede over, hvordan det er at køre bil, når den første sne falder. Heldigvis er der kun tale om materielle skader, og det tyder på, at folk kører med nedsat hastighed, siger Martin Bjerregaard.