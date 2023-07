Snedig cigarettyv: Stablede mælkekasser og smadrede rude

En tyv tog kreative midler i brug for at stjæle tobak

Da medarbejdere i en lokal Dagli' Brugsen i Rødkærsbro skulle fylde cigarethylderne op onsdag morgen, var der stor mangel på tobak på lageret.

Mere præcist var der forsvundet tobak for omkring 20.000 kroner.

Det oplyser Peter Søndergård fra Lokalpolitiet i Viborg til TV Midtvest.

- Det er cigaretter og cerutter, der er stjålet, og vi ved, at tyven er kommet ind på lageren gennem en rude i taget, siger Peter Søndergård.

Og tyven har været kreativ.

Politiet fandt nemlig ingen stige, men ved en Postnord-pakkeboks stod i stedet stablet mælkekasser, som politiet fortæller, at tyven har benyttet sig af for at kunne slå hul i ruden.

Tyven er simpelthen klatret op på mælkekasserne oven på pakkeboksen for at nå ind til tobakslageret.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, skriver TV Midtvest.