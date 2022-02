Snedig hospitalstyv anholdt

Det blev til flere gratis busture for en 45-årig rumænsk mand, da han slap afsted med indtil flere buskort fra patienter på blandt andet Herlev Hospital.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

- Manden stjal buskort og andre småting fra patienters lommer særligt på Herlev Hospital, siger Søren Andersen, politikommissær hos Københavns Vestegns Politi.

Under endnu et forsøg på at erhverve sig ting og sager fra patienters lommer blev manden tilbageholdt af personale på Herlev Hospital, hvorefter politiet stille og roligt kunne anholde ham.

Mange sager

Manden er mistænkt for i alt 12 sager om tyveri flere steder i Hovedstadsområdet. Efterforskningen mod manden har stået på over en længere periode, og politiet har forsøgt at opsøge ham forskellige steder - dog uden held.

- Han har ikke en fast tilknyttet adresse, så det har været svært at lokalisere ham, siger Søren Andersen.

Søren Andersen retter desuden en tak til personalet på Herlev Hospital for deres snarrådighed og tilbageholdelse af manden, da han igen blev set på Herlev Hospital.

Det er dog fortsat uvist, i hvilket omfang manden har huseret på andre hospitaler.

- Vi efterforsker fortsat, for at se, om han har huseret flere steder i hovedstadsområdet, afslutter Søren Andersen.