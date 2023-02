Snesevis af våben og granater i Netto-pose lå på museumsloft

I bunker på gulvet i et loftsrum og rundt om på hylder lå der maskinpistoler, geværer, revolvere, pistoler og våbendele. Og i en indkøbspose fra Netto lå seks håndgranater.

Sådan var forholdene ifølge anklagemyndigheden på Forsvarsmuséet på Bornholm i tiden frem til 26. november 2020, og derfor har museet modtaget et bødeforlæg på 75.000 kroner.

Bødeforlægget, som Ritzau har fået aktindsigt i, er indbragt for Retten på Bornholm, hvor sagen bliver behandlet 14. februar.

Listen af våben og våbendele, som ifølge anklagemyndigheden blev opbevaret ulovligt, er lang.

Sammenlagt drejer det sig om 24 maskinpistoler, 63 revolvere og pistoler, 96 geværer, heraf 13 semiautomatiske og syv fuldautomatiske. Dertil kommer 125 våbendele, seks håndgranater, tre røggranater og to tændsatser til håndgranater.

Annonce:

Af det bødeforlæg, som nu er sendt til retten, fremgår det, at effekterne havde en karakter, så de burde have været opbevaret i en boks med sikringsniveau EN 1143-1 grade 1, hvilket vil sige et robust støbt pengeskab med en vægt på flere hundrede kilo.

Men det var ikke tilfældet. Blandt andet lå håndgranaterne i en Netto-pose på en hylde i et opbevaringsrum bag et værksted, som alene var sikret med en hængelås.

Ifølge anklagemyndigheden burde våbnene også have været sikret med et alarmsystem, som havde direkte kontakt til en af Rigspolitiets døgnbemandede kontrolcentraler.

Sagen opstod i 2020, da en forhenværende militærmand kom i besiddelse af en maskinpistol i forbindelse med, at han skulle hjælpe sin søn, der var indblandet i noget kriminalitet.

I stedet for at gå til politiet gik militærmanden til Forsvarsmuséet, hvor han tidligere havde siddet i bestyrelsen, og afleverede våbnet. Efter at have undersøgt sagen, meldte muséets bestyrelsesformand sagen til politiet.

Annonce:

At der var rod med våbnene på muséet, var imidlertid ikke nyt for politiet. TV 2 har tidligere kunnet fortælle, at muséet har været i politiets søgelys efter en sag, hvor Nationalmuséet valgte at hjemtage nogle våben, som man havde udlånt til Forsvarsmuséet.

Sikkerheden på det bornholmske museum var ikke i orden, og derfor tog man våbnene hjem. I den forbindelse besøgte politiet Bornholms Forsvarsmuseum, og det blev ifølge TV2 aftalt, at politiet skulle udarbejde en sikringsrapport.

Men en sådan nåede aldrig at blive lavet, før militærmanden dukkede op med den stjålne maskinpistol.

Det er anklagemyndigheden ved Bornholms Politi, som har udarbejdet bødeforlægget. Her oplyser chefanklager Marina Moltke-Leth, at hun ikke ønsker at udtale sig om sagen, før den behandles i retten.

Fra museets side har bestyrelsesformand Jens P. Christoffersson tidligere, i foråret 2022, udtalt sig til TV 2 om sagen:

Annonce:

- Jeg mener, vi har gjort vores bedste for at få sikkerhedsforholdene bragt i orden. Politiet skulle jo komme med en sikringsrapport efter deres besøg, og den rapport modtog vi aldrig. Det er selvfølgelig frustrerende, at vi ikke har fået den rådgivning og vejledning, som politiet lagde op til at give os, sagde han dengang.

Muséets advokat oplyser, at muséet nægter sig skyldig og vil frifindes.