Snevejr skaber uheld

Mandag morgen er der sket flere uheld på de danske veje. Ifølge vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi kan det i dén grad mærkes, at flere er vågnet op til snevejr

Mange danskere er mandag morgen vågnet op til sne, og det er med at være opmærksom, hvis man skal ud at køre i det hvide landskab.

Mandag morgen er der nemlig allerede sket flere uheld i trafikken.

E20 på Sjællands-siden har især været slemt ramt af det pludselige snevejr, hvor flere uheld og forsinkelser har ramt morgentrafikken.

Kort før Storebæltsbroen er frakørsel 38 Slagelse Ø spærret tidsligst frem til 09:15 på grund af en havareret lastbil, der spærrer frakørsel.

Et uheld med fire involverede billister på Køge Bugt Motorvejen mellem afkørsel 25 Vallensbæk S og motorvejskrydset Avedøre er netop blevet færdigopryddet.

Her oplyser Vagtchef Torben Wittendorff fra Københavns Vestegns Politi at, fire biler er kørt sammen. Men alle involverede er kommet ud af bilerne, og ingen er kommet til skade. Ingen spor er spærret, men der skal forventes lidt kødannelse, som bliver afviklet lige så stille.

I Nordvestsjælland på rute 23 Skovvejen fra Kalundborg mod Tølløse opholder og blokerer 2 havarerede lastbiler vejens højre spor. Vejhjælp er på vej.

Massiv kø i Nordsjælland

Et uheld på rute 201 Københavnsvej mellem Kirkeltevej og rute 6 har udløst en massiv kø i begge retninger og spærret motorvejen i retning mod Hillerød. Isterødvejen, der er et normalt alternativ, anbefales ikke til at snige sig uden om den tunge morgentrafik. Her er køen nemlig også meget langsommere end normalt. Redning og vejhjælp arbejder på stedet.

Pressevagt ved Nordsjællands Politi Kevin Simonsen oplyser, at der er ingen tilskadekomne i uheldet.

- Den involverede bil har forsøgt at svinge udenom en pludseligt opbremsende bil.

- Men i forsøget på at undgå den bremsende bil, dukkede en ny bil op.

Færre tog på Kystbanen

Der er færre tog og længere rejsetid på togstrækningen mellem Helsingør, Nivå og Københavns Hovedbanegård. Tjek Rejseplanen for at holde dig opdateret på din togafgang.

- Der vil være aflysninger og længere rejsetid til ca. kl. 9.30, det oplyser DSB's pressevagt over for Ekstra Bladet.

- De forsinkede rejsetider og togaflysningerne skyldes en teknisk fejl og et spærret spor ved Espergærde.

Tid til vinterdæk

I Midt- og Vestsjællands politikreds har man allerede været ude til flere mindre uheld.

Det oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Asger Bechstrøm til Ekstra Bladet omkring klokken 6.

Ifølge ham er det tydeligt at mærke, at sneen er landet.

- Det kan i høj grad mærkes. Vi kan i høj grad mærke, at det er glat, og at der er sne, og at alle ikke har skiftet til vinterdæk endnu.

- Vi anbefaler selvfølgelig, at folk får deres vinterdæk på, er opmærksomme i trafikken, kører forsigtigt på arbejde og kører hjemmefra i god tid, lyder det fra vagtchefen.

Lastbil væltet

I Kirke Eskilstrup er der tidligt på morgenen væltet en lastbil på Sønderstrupvej.

Vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi Jesper Mortensen fortæller kort før klokken 6.45, at politiet netop er ankommet til stedet, og at vejen er helt spærret.

- Det er en lastbil, der er væltet, og der er ikke sket nogen personskade. Der skal være helt lukket derude, så vi opfordrer selvfølgelig til, at man finder en alternativ rute, og så opfordrer vi selvfølgelig til, at man kører efter forholdene, lyder det fra vagtchefen.

Forvent forsinkelse på Storebælt

Skal man over Storebæltsbroen fra morgenstunden, må man væbne sig med tålmodighed.

Det skyldes, at der køres med saltspredere, og derfor er det ikke muligt at overhale.

Det oplyser Sund & Bælt på Twitter, som skriver, at man må forvente forsinkelse.

De skriver, at det forventes ophævet klokken 7.15.

20 centimeter sne

Vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen oplyste tidligt mandag morgen til Ekstra Bladet, at der i løbet af natten er faldet sne i store dele af Jylland, over Samsø og på Sjælland, og at der flere steder i landet er faldet 20 centimeter sne.

- I går faldt sneen primært omkring Østersøen, på Bornholm og over Falster, men i nat har det sneet i hele Nordjylland, og det har bredt sig til det meste af Sjælland.

- I Storkøbenhavn kommer sneen først nu her tidligt på morgenen, og det betyder, at snerydningen på vejene falder sammen med morgentrafikken. Man skal være opmærksom på, at det kan være glat, og måske tage hjemmefra i god tid, lød rådet fra Trine Pedersen.

