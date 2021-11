Snittet i ryggen til gymnasiefest

En ung mand er blevet snittet i ryggen med en kniv til en halloweenfest på Herlev Gymnasium og HF.

Dog er snittet kun overfladisk, oplyser fortæller Bo Nyberg Riis, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet

- Vi blev kaldt til et tumult mellem to personer, som var kommet op at tottes til en halloweenfest, hvor den ene bliver snittet overfladisk i ryggen med en kniv, siger vagtchefen.

Den forurettede blev kørt til tjek på skadestuen umiddelbart efter episoden. Han er udskrevet igen.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er sket mere i sagen, og at der ikke er nogen, der har anmeldt episoden.

Politiet fik anmeldelsen klokken 00.57.