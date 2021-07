Snød 137 kvinder: IT-ansat i politiet efterforskes for embedsmisbrug og hacking

Fyns Politi efterforsker nu den sag, der i marts rystede Østjyllands Politi, og et brev til de forurettede viser, at den sigtede IT-ansatte ved politiet efterforskes for flere alvorlige forhold.

En mandlig IT-medarbejder ved Østjyllands Politi blev i marts anholdt og sigtet for at have skaffet sig uberettiget adgang til over 100 politi-kollegers telefoner, og i takt med at sagen nu efterforskes, pibler flere detaljer frem om den opsigtsvækkende sag.

Manden, der i årevis har været en betroet IT-medarbejder ved Østjyllands Politi, blev 29. marts anholdt og sigtet i sagen, og samtidig blev hans bopæl lidt uden for Aarhus ransaget.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om mindst 137 politikolleger - primært unge kvinder - hvis telefoner den sigtede er mistænkt for at have tilgået på ulovlig vis.

Det er sket under påskud af, at han skulle undersøge, om kvindernes private telefoner var kompatible med politiets sagssystemer.

Herefter har kvinderne udleveret deres telefoner, og manden har dernæst kopieret telefonernes indhold uden kvindernes viden.

Brev: 'Stor mængde data'

Sagens efterforskning ligger nu hos Fyns Politi, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger efterforskes manden for både embedsmisbrug, hacking og blufærdighedskrænkelse.

Det fremgår af et orienteringsbrev, som flere af de muligt forurettede kvinder har modtaget af politikredsen, der samtidig oplyser, at man har modtaget en betydelig mængde data i sagen.

'Fyns Politi er gået i gang med efterforskningen og har modtaget sagsmaterialet, herunder en anseelig mængde data i sagen, der foreløbig vedrører stort antal forurettede personer,' skriver kredsen til de forurettede.

Efterforskningsenheden beder derudover de involverede om at notere, hvilken kontakt de har haft til den sigtede, og i hvilken forbindelse han har fået adgang til deres telefon. Noterne skal bruges til en senere afhøring.

Fyns Politi har ikke ønsket at kommentere sagen overfor Ekstra Bladet eller præcisere, hvor mange muligt forurettede, der er i sagen.

DUP: Mulig pligtforsømmelse

Det er fortsat uvist, hvilke ansættelsesmæssige konsekvenser sagen har haft for sigtede IT-medarbejder, der som civil ansat har ansættelse hos Rigspolitiet.

Her ønsker man ikke at udtale sig om mandens ansættelsesforhold, da der er tale om en personalesag.

Den mistænktes ansættelse som civilt ansat er også årsagen til, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP, red.) ikke efterforsker sagen.

'Politiklagemyndigheden behandler anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten,' skriver myndigheden og tilføjer om den aktuelle sag:

'Der er tale om en civilt ansat person, som ikke er omfattet af Politiklagemyndighedens kompetence, og Politiklagemyndigheden efterforsker således ikke denne sag.'

Dog efterforskes et andet forhold, som har relation til sagen, oplyser Politiklagemyndigheden.

'Politiklagemyndigheden kan til orientering oplyse, at Politiklagemyndigheden efterforsker et forhold om mulig pligtforsømmelse, der har relation til den omtalte sag.'

Advokat, Henrik Garlik, der repræsenterer IT-medarbejderen, har ikke ønsket at oplyse, hvordan hans klient forholder sig til sagen.