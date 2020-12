Snød 210.000 ud af ældre kvinde

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Lillejuleaften fik en ældre kvinde i 80'erne et opkald fra 'Martin Jensen' fra Arbejdernes Landsbank. Han lagde ud med at fortælle, at nogen havde forsøgt at misbruge hendes konti og endte med at få talt både bank- og nemid-oplysninger ud af hende, så han kunne hjælpe.

Det viste sig dog at være småt med næstekærligheden fra 'Martin Jensens' side. I næste øjeblik forsvandt 210.000 kroner pludselig fra hendes konti.

Juleaftensdag anholdt Københavns Politi så en 43-årig mand, som de mener udgav sig for at være 'Martin Jensen'.

Fredag blev han fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten i København og oplyste sit navn til at være et helt andet. Han havde dreadlocks og var iført mørkeblot joggingtøj. Han sad med mundbindet halvt på, indtil dommeren bad ham om at fjerne det, mens han sad ned.

Nægter sig skyldig

Den 43-årige nægter sig skyldig i bedrageriet, som ifølge anklagemyndigheden er begået sammen med to andre gerningsmænd, der endnu ikke er anholdt.

Ifølge sigtelsen var det den 43-årige, som ringede til den ældre kvinde, hvorefter han overførte penge til sin egen eller en medgerningsmands konti.

Den 43-årige ønskede at forklare sig i retten, men det fik offentligheden ikke lov til at overvære. Af hensyn til efterforskningen og fordi der er gerningsmænd på fri fod, anmodede anklageren om lukkede døre, og det imødekom dommeren.

I sidste ende valgt hun at fængsle manden i 26 dage på begrundet mistanke og fordi der er grund til at tro, at den sigtede vil forsøge at bremse efterforskningen, hvis han er på fri fod.