Snød kvinder for millioner: Nu skal de bag tremmer

To mænd er torsdag blevet straffet med to år og seks måneders fængsel for bedrageri mod ældre kvinder. Der er tale om svindel for cirka seks millioner kroner

Så faldt hammeren.

For to unge mænd på 22 år er torsdag eftermiddag blevet idømt to år og seks måneders ubetinget fængsel for omfattende bedrageri mod ældre kvinder.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

I godt og vel 60 tilfælde lykkedes det mændene at snyde kvinder - hovedsageligt ældre, enlige kvinder. De dømte mænd har svindlet for cirka seks millioner kroner.

Det kom frem i retten, at den ene mand blandt andet udgav sig for at være en medarbejder fra SKAT. Dermed kunne han få adgang til kvindernes bankkonto.

Det mundede ud i, at opsparinger blev stjålet og kanaliseret videre, så pengene endte hos de nu dømte mænd.

Men onsdag stoppede svindelnumrene, da politiet slog til og fik anholdt bedragerne via en koordineret anholdelses- og ransagningsaktion.

- Der er tale om et massivt misbrug af tillid hos ældre mennesker, især enlige kvinder, som der systematisk er blevet gået efter, siger anklager Rose Greve fra Københavns Politi og fortsætter:

- De to dømte har haft noget, der minder om et call center, hvor de arbejdede professionelt med at bedrage ældre mennesker og i nogle tilfælde helt tømme deres konti.

Sagen blev ført som en tilståelsessag, og mændene blev straffet i Københavns Byret.