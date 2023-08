Snøvlende mand antastede og skubbede teenagepige

To teenagepiger fik sig mandag aften en forskrækkelse.

De to piger fra Frederikssund stødte nemlig ved 18-tiden mellem Sillebroen og Frederikssund Station på en mand, der overfusede dem.

Manden brugte ifølge Nordsjællands Politi et 'obskønt' sprog over for dem, hvorefter han skubbede den ene, en 15-årig, slog hende i brystet og spyttede på hendes tøj.

Af politiet beskrives manden som dansk af udseende, lys i huden, 40-45 år, 170-175 cm høj og spinkel af bygning.

Han havde gråt skæg, var iført mørk T-shirt, shorts, sko, briller og en kasket, som sad omvendt på hans hoved. Desuden talte han snøvlende, oplyser politiet på baggrund af kvindernes beskrivelse.