Snyd for millioner: Politibiler udnyttet til fusk

Siden 2012 har folk uden problemer kunne indregistrere en lang række typer af biler i Danmark uden at skulle betale den høje danske registreringsafgift.

Nu viser det sig, at også ordensmagtens køretøjer er blevet udnyttet til at snyde i skat, oplyser Motorstyrelsen til Ekstra Bladet.

Styrelsen mener, at der alene på de brugte politibiler- og motorcykler er blevet snydt med afgifter på cirka 10 millioner kroner - titusindvis af køretøjer er omfattet af fejlen i Motorregisteret.

- Det er for tidligt endnu at sige, at der helt klart er et mønster i, hvem der har snydt med afgift på de her politibiler og -motorcykler. Men det er vores klare opfattelse, at det er koncentreret om relativt få personer, som vi nu undersøger nærmere, siger Jørgen Rasmussen, direktør i Motorstyrelsen.

Han fortæller videre, at styrelsen mener, at der er tale om bevidst svig.

- Når man køber de her køretøjer, sker det på auktion, og når man køber dem, får køberen faktisk et dokument, hvor der står, at man har erhvervet sig et køretøj, hvor der ikke er betalt registreringsafgift. Det er samtidig heller ikke hr. og fru Danmark, som har købt de her biler.

- Det er kun selvanmeldere (selvstændige, der har ret til at vurdere og indbetale registreringsafgift på køretøjer, red.), som har kunnet gøre det her. Når de har indregistreret køretøjet i Motorstyrelsens system, er de også blevet mødt med et pop-up-vindue, hvor de på tro og love har skullet erklære, at de ville betale afgift af køretøjet. Men det har de så ikke gjort, siger Jørgen Rasmussen.

Hul i systemet

Problemet i Motorregisteret, der har eksisteret siden 2012, har imidlertid gjort det muligt for køberne af bilerne at hente nummerplader til politikøretøjerne uden at have betalt registreringsafgiften.

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at kriminelle ifølge politiet havde udnyttet selvsamme hul i Motorstyrelsens system i forbindelse med tyveri og kloning af biler.

Her angik den formodede svindel i stedet såkaldte grænsepladebiler, som i lighed med politiets køretøjer ikke er pålagt at skulle betale registreringsafgift, da de skal anvendes uden for landets grænser. Svindlen med registreringsafgift på de ofte dyre og eksklusive biler har indtil Ekstra Bladets artikler om sagen været mulig på biler registreret frem til 2012.

Tusinder

Svindlen kan omfatte alle typer af biler, som er fritaget for registreringsafgift, så længe de bliver brugt til et bestemt formål.

- Vi er nu i gang med at gennemgå de typer af biler, som kan være ramt af den fejl, der skete i 2012. Det kan for eksempel også være biler brugt til brand og redning, i lufthavne, inden for diplomatiet og i kommunalt regi.

- Og der ser vi på, om nogen af dem kan være svindlet med. Det er titusindvis af biler, men det er vigtigt her at nævne, at vores undersøgelser indtil nu viser, at det er få procent af bilerne, som der rent faktisk er snydt med, siger Jørgen Rasmussen.

Den pinlige affære er opstået i det tidligere Skat, betoner direktøren videre.

- Det er vigtigt at slå fast, at det er aldrig godt nok, når der er et hul. Men det viser, at det var en god ide, at Motorstyrelsen blev en selvstændig styrelse i 2018. Vi har nu kræfterne til at undersøge de her ting, og gik i gang, så snart vi fik en mistanke, siger han.

Vil overveje politi

Mange af bilerne, hvor svindel altså kan være sket helt tilbage fra år 2012, er formentlig solgt videre en eller flere gange siden. Men nuværende ejere af bilerne skal ikke frygte for en heftig ekstraregning.

Styrelsen vil i stedet gå efter den person, som i første omgang fik køretøjet indregistreret uden at betale afgift. Og styrelsen mener også, at sagen kan ende med politianmeldelser.

- Det vil være ikke nok bare at betale den manglende registreringsafgift. Hvis vi kan bevise, at det er bevidst snyd, så vil vi naturligvis overdrage sagen til Skattestyrelsen, som så vurderer, om der skal ske politianmeldelse. Og det gør vi selvfølgelig kun, hvis vi mener, at der noget strafferetligt at komme efter.