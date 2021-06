Snydt på dba: Fire unge sigtet for bedrageri

Nintendo Switch, PS4, guitarer, grafikkort og løbehjul er blandt de varer, som en gruppe unge mænd angiveligt har snydt folk for på Den Blå Avis.

De fire mænd, der er i alderen 18 til 20 år, er blevet anholdt for omfattende bedrageri fordelt på mere end 190 forhold til en værdi af mere end 275.000 kroner.

Helt konkret skal de have sat varerne til salg på primært dba.dk, modtaget pengene men aldrig sendt varerne.

Ifølge en pressemeddelelse har politiet efterforsket sagen gennem længere tid.

- Sagen er startet ved, at forurettede, der ikke har modtaget deres varer, har anmeldt det. Og derefter har vi fulgt pengesporet, siger leder af Afdelingen for økonomisk kriminalitet Peter Reisz til Ekstra Bladet.

Han vil ikke uddybe præcis, hvordan efterforskerne har fundet frem til de fire, men der kan blive tale om flere anholdelser.

Mændene skal onsdag i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg, hvor politiet vil kræve den varetægtsfængslet.

- Det er desværre en kriminalitetsform, som vi har oplevet mere og mere af i takt med, at vi i højere grad køber og sælger ting på nettet. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi forhåbentligt har fået sat en stopper for en lille del gennem anholdelserne i denne sag, siger Peter Reisz i pressemeddelelsen.

Sagerne er indledningsvis blevet visiteret i LCIK – Landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet og er herfra samlet og sendt til yderligere efterforskning i Afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi.