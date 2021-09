Socialpædagog dræbt: - Der var blod over det hele

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): Fredag formiddag fortsatte retssagen mod en 20-årig mand, der er tiltalt for at have knivdræbt 29-årige Yamma Ahamadzai i Fårevejle 30. december 2020.

Offeret, der arbejdede som socialpædagog på det socialpsykiatriske bosted Ørbækskilde, døde af flere knivstik efter en konflikt med en beboer, der udviklede sig fatalt.

Den 20-årige mand erkendte på første retsdag i sidste uge at være skyldig i vold med døden til følge, men nægter sig skyldig i tiltalen for drab.

Forsøgte førstehjælp

Fredagens første vidne var en mand, der ankom til gerningsstedet, da han skulle besøge en nabo til Ørbækskilde. Her opdagede han en person, der lå i vejkanten.

Ifølge vidnet var Yamma stadig i live, da han ankom omkring kl. 15 den vinterdag, kort tid efter angrebet havde fundet sted.

Mandens første indskydelse var at få kontakt til nogen inde på bostedet, men da han fik øje på en smadret dør og stole, der var væltet, gik det op for ham, at der havde været en form for håndgemæng, og han valgte ikke at gå ind.

Han påbegyndte førstehjælp, men måtte opgive. Yammas liv stod ikke til at redde.

- Der var blod over det hele, forklarede vidnet, da anklager Hanne Christensen spurgte yderligere til episoden.

Konflikt over coronatest

På første retsdag forklarede den 20-årige tiltalt for drabet selv, at en konflikt over kørsel til en coronatest var endt med, at han tog en springkniv og begyndte at stikke Yamma.

Det foregik inde på bostedet, hvorefter Yamma løb ud mod vejen ved siden af huset, med sin overfaldsmand i hælene.

Her var de begge gledet på et græsareal, og han fortsatte efter eget udsagn med at stikke Yamma, da han lå ned.

Herefter var den 20-årige løbet ind til en af de andre beboere på bostedet, hvor han befandt sig, da Yamma blev opdaget af den forbipasserende mand.

Bostedet Ørbækskilde. Et par dage efter drabet afholdt familien en demonstration på gerningsstedet for at sætte fokus på arbejdsforholdene i socialpsykiatrien. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bad om kram

Inden politiet ankom, nåede en af Yammas kvindelige kollegaer at komme til stedet, efter hun blev ringet op af en anden beboer. Det forklarede hun ligeledes retten på første retsdag.

- Det er mig, der har gjort det, men det er ikke min skyld, havde den sorthårede unge mand fortalt hende, inden han bad om et kram, som hun gav ham.

Herefter blev han ført væk af politiet. Siden har han været varetægtsfængslet i surrogat.

Fredagens bevisførelse fortsætter efter en pause med yderligere vidner og dokumentation.

Sagen kort: En 20-årig tidligere beboer på det socialpsykiatriske bosted Ørbækskilde i Fårevejle er på anklagebænken ved Retten i Holbæk. Han er tiltalt for på brutal vis at have dræbt den 29-årige socialpædagog Yamma Ahamadzai.



Liget af den 29-årige blev fundet 30. december sidste år på en vej uden for bostedet kort efter drabet. Inden han døde, var det lykkedes ham, at kravle ud på den øde landevej efter et knivangreb, der ifølge familien havde givet den muskuløse mand adskillige sår over det meste af kroppen. Konflikt før drab

Bostedet, hvor Yamma Ahamadzai var ansat og den på det tidspunkt 19-årige mand var beboer, oplyste efter drabet i en redegørelse til Socialtilsyn Øst, at den den yngre mand havde været ophidset og vred kort inden knivstikkeriet. Folketingets Social- og Indenrigsudvalg rejste efterfølgende en række spørgsmål til social- og ældreminister Astrid Krag (S) omkring omstændighederne. I ministerens svar fremgår det, at den unge mand inden drabet var rasende og aggressiv, over at han skulle corona-testes, og at det var den nu dræbte 29-årige, der skulle køre ham. Det fremgår også af ministerens svar, at Yamma Ahamadzai var alene på arbejde med beboeren den aften. En kendsgerning, der udløste to strakspåbud til bostedet dagen efter drabet. Vis mere Vis mindre

Anklageren vil kræve psykiatrisk anbringelse på ubestemt tid.

Der forventes dom 15. september.