Sodavandstyv holder vejret: Nu falder dommen

Man tror det er løgn, men den er god nok.

Fredag eftermiddag falder der dom i Højesteret mod den 19-årige HF-studerende Ricco Rosenberg i en sag om - hold på hat og briller - tyveri af sodavand for 225 kroner.

Og der er meget på spil for den unge herre, som efter sin HF ønsker at læse jura og blive advokat.

- Jeg har nerver på og er spændt på at se, hvordan udfaldet bliver, siger Ricco Rosenberg til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig er jeg lidt nervøs, for det er jo min fremtid, der ligger i hænderne andre på baggrund af drengestreger i mine unge dage, fortsætter han.

Afleverede dem tilbage

Netop disse 'drengestreger' fandt sted i 2021. Her stjal Ricco Rosenberg tre rammer sodvand fra et hinduistisk kultursted. Drengene fik dog dårlig samvittighed, hvorfor de afleverede tyvekosterne tilbage til gerningsstedet. Læs mere om sagen her.

I byretten blev Ricco Rosenberg idømt 14 dages betinget fængsel i 2022, hvilket landsretten senere stadfæstede. Nu får Højesteret det sidste ord i forhold til strafudmålingen.

- Det er jo jobmuligheder, jeg misser, hvis en arbejdsgiver tjekker min straffeattest, siger Ricco Rosenberg med henvisning til, at en betinget dom blandt andet fremgår af den offentlige straffeattest i 10 år.

'Det er vildt'

Kort inden dommen falder glæder den 19-årige HF-studerende sig over, at sagen snart får sin ende, selvom han over de seneste år har forsøgt ikke at fokusere for meget på den.

- Jeg synes, det er vildt, at jeg er i Højesteret nu. Vi er allesammen mennesker, og jeg håber, dommeren i Højesteret er enig i, at det bare drengestreger og ikke skal straffes med fængsel.

Det forventes, at Højesteret afsiger sin dom klokken 13.

- Jeg håber virkelig på det bedste, men forventer det værste, sukker Ricco Rosenberg.