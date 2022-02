Sød 18-årig snydt på groveste vis

En ung kvinde blev snydt på det groveste, da hun ville være sød mod en hjemløs.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Under en bytur i Aarhus ville den betænksomme 18-årige give en 20'er til tre hjemløse, der lagde sig til at sove på åben gade ved Magasin.

Da en af mændene ville give hende en krammer som tak for den søde gestus, tog hun i mod. Men det skulle hun ikke have gjort.

Kort efter opdagede hun, at hendes mobiltelefon var væk.

Pas godt på dansetyve

Manden var en såkaldt 'dansetyv', som Østjyllands Politi kalder dem.

En dansetyv er en tyv, der stjæler ved at narre ofret til fysisk kontakt - som oftest ved at danse eller kramme folk for at aflede deres opmærksomhed.

Samtidig fisker gerningsmændene så pengepung, mobiltelefon og andre værdigenstande ud af lommerne på de uskyldige ofre.

- Det er desværre noget vi har set før. Hvis fremmede mennesker opsøger kontakt for at kramme eller danse med dig, så afvis dem hurtigt, og gå videre, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Janni Lundager.

Inden politiet ankom, nåede tyven at stikke af.

