Søforklaring: - Jeg blev slået ned og kørt i åen

Det gik langt fra som håbet, da en 19-årig mand natten til søndag klokken 03.25 ringede til politiet og fortalte, at nogen havde været ude efter ham.

Han og nogle venner havde derfor søgt tilflugt på en ejendom tæt på en shelterplads, hvor de egentlig skulle have tilbragt natten.

- Han fortæller, at han på et tidspunkt er henne ved sin bil, der holder 800 meter fra shelteret, for at hente cigaretter, og da han åbner fordøren, bliver han slået ned bagfra og mister bevidstheden. Da han vågner igen, befinder han sig på førersædet i bilen, der nu er kørt ned i en bæk, siger Niels Bach, der er politiassistent ved Skive Politi.

Det skriver TV Midtvest.

Manden forklarede, at han vågnede, da bilen ramte vandoverfladen, og at det efterfølgende styrtede ind med vand i kabinen.

Satte gang i hele pivtøjet

Umiddelbart lød anmeldelsen som et overfald, og det fik politiet til at reagere med det samme. De mødte hurtigt op med hundepatrulje, men overfaldet skulle vise sig at være det pure opspind.

Politiassistent Niels Bach fortæller til TV Midtvest, at der ikke er nogen som helst spor af mulige gerningsmænd, og da de prikker lidt til den 19-åriges historie, ender han med at krybe til korset og erkende, at det var en løgn.

Han havde nemlig selv kommet til at køre bilen i åen.

Ud over at ulejlige politihunde og patruljevogne, var der også fagfolk ved stedet, som skulle vurdere, om bilen udgjorde en forureningsrisiko ved at ligge med spidsen i vandet. Klokken seks om morgenen blev den dog flyttet af brandfolk.

Manden var påvirket af alkohol, men det vides ikke, om han har indtaget det før eller efter den uheldige køretur. Derfor kommer den 19-årige kun til at stå tilbage med ansvaret for en anmeldelsen og regning for at få bilen flyttet. Og ja, nok også en reparation af køretøjet.