Søger ofre for flugtbilist: Flere måtte springe for livet

Politiet vil gerne høre fra to kvinder og en mand, som, de mener, har været nærliggende fare under vanvidskørsel i indre København, hvor politiet afgav varselsskud

To kvinder måtte springe for livet, en mand var tæt på at blive kørt ned på fortovet, og flere politifolks liv og førlighed var i overhængende fare under en biljagt i indre København nytårsnat.

Men selv ikke da en betjent afgav et varselsskud op i luften, fordi han følte sig i overhængende livsfare, overgav en 30-årig flugtbilist sig til de efterhånden tre patruljevogne, der havde sluttet sig til jagten på ham.

Sådan lyder nogle af anklagerne mod manden, der fredag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg og sigtet for at have udsat andres liv for overhængende fare.

Han erkender overtrædelser af færdselsloven, men nægter at have bragt andre menneskers liv i fare.

Han blev første gang forsøgt standset omkring Kalvebod Brygge i indre København omkring klokken 4.30, men først efter mere end 30 minutters livsfarlig biljagt, hvor han ifølge sigtelsen kørte over for rødt flere gange, venstre om helleanlæg, mod trafikken og for hurtigt, blev han standset, da en patruljevogn påkørte ham ved Trianglen på Østerbro i København.

Fuldstændig vanvittigt

– Han kører fuldstændig vanvittigt gennem indre by. Det er et rent held, at der ikke er nogen, der bliver kørt ned, sagde sagens anklager Signe Egsgaard.

Politiet har dog brug for hjælp til at identificere de to kvinder og manden, som efter politiets opfattelse var i overhængende fare for at blive kørt ned.

De to kvinder gik over for grønt i fodgængerfeltet ved krydset H.C. Andersens Boulevard og Nørre Farimagsgade lige omkring klokken 5, den ene gående og den anden trækkende med en cykel, med retning mod søerne.

Her kom den 30-årige i en beigefarvet Honda personbil i ligeud-banen og lavede et højresving for rødt lys.

- Kvinderne kigger sig lige over skulderen og kan så se, at han kommer drønende mod dem. Og de løber hastigt frem for at undgå at blive frontalt påkørt af ham, fortæller den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Kirstine Mathiesen.

Biljagten endte dramatisk midt på Trianglen, da bilisten ifølge et vidne påkørte et lyssignal, hvorefter politiet flåede føreren ud af bilen og anholdt ham. Foto: Læserfoto

Flugtbilisten fortsætter ligeud ad Nørre Farimagsgade, hvor han i krydset ved Gothersgade forsøger at tage et venstresving, men kommer over i den forkerte side af Nørre Farimagsgade, hvor han forsøger at nødbremse og får direkte retning mod fortovet, hvor en ukendt mand står.

- Manden hopper til siden og undgår lige præcis med en meters afstand at blive ramt af bilen, fortæller den centrale vagtleder, der understreger, at det er vigtigt for politiet at tale med disse personer.

- Vi mener, at de har været i nærliggende fare, og de skal selvfølgelig afhøres om, hvordan de selv har opfattet det, fortæller hun.

De skal derfor kontakte Københavns Politi på 114.

I retten læste anklageren politiets beskrivelse af hændelsesforløbet op i retten. Her fremgik det blandt andet, at en politimand valgte at afgive et varselsskud på Sølvgade i København, da bilen kom kørende lige imod dem, mens de forsøgte at spærre vejen for ham. Han gjorde dog ingen antræk til at standse, og varselsskuddet havde ingen effekt.

Den uniformerede betjent har forklaret, at det var hans klare opfattelse, at han var blevet påkørt, hvis han ikke havde nået at kaste sig ind i patruljebilen.

Den 30-årige mand blev varetægtsfængslet i 13 dage og kærede ikke.