Søger vidner: Kat skudt med luftgevær

En borger fra Nordjylland har anmeldt en sag om, at hans kat er blevet skudt med et luftgevær

Dyrevelfærdssektionen i Nordjyllands Politi søger onsdag vidner til en sag, hvor en kat er blevet skudt med et 4,5 millimeters luftgevær.

Sagen er anmeldt 29. oktober, og det skulle muligvis være sket i Askildrup ved Skørping, der ligger syd for Aalborg.

- Der sad et 4,5 millimeters hagl i kattens venstre forben, og det har vi så fået fjernet fra dyret, fortæller politiassistent Henrik Taagaard fra Dyrevelfærdssektionen i Nordjyllands Politi.

Politiassistenten oplyser, at det er ulovligt skyde eller gøre skade på anden vis på katte, selvom man for eksempel er trætte af, at de er i ens have.

- Man må gerne fange og spule vand efter dem, men man må slet ikke skyde dem, siger han.

Katten har det godt, og hvis man har oplysninger til sagen, kan man kontakte politiet på 114.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Er man træt eller plaget af en kat på ens ejendom anbefales det, at man fjerner katten på en 'hensigtsmæssig måde' ved enten at jage den væk eller indfange og udlevere den til ejermanden.

Kender du ikke ejermanden, skal du kontakte politiet.

Ifølge Videnscentret Bolius har det ikke siden 1. juli 2014 været tilladt at aflive strejfende husdyr på din grund, medmindre dyret angriber andre husdyr eller er til overhængende fare for, at det vil angribe personer eller ejendom.