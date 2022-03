Søger vidner til skud i Vejle

Ved du noget om sagen, så tip Ekstra Bladet på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk her

Sydøstjyllands Politi modtog søndag aften anmeldelse om, at der var blevet afgivet to til tre skud ud for Finlandsvej 103 i Vejle omkring kl. 23.35, og at der i den forbindelse var set flere personer i området.

Sådan skriver politiet i en pressemeddelelse.

Flere patruljebiler blev derfor sendt til området, hvor der blev foretaget en grundig gerningsstedsundersøgelse, som fortsætter i dag, og afhøring af flere personer. Der blev ikke fundet nogen tilskadekomne i forbindelse med hændelsen, men et tomt patronhylster blev fundet, og to personer blev efterfølgende anholdt med henblik på afhøring i sagen, lyder det endvidere.

Hændelsen efterforskes nu nærmere, og i den forbindelse har politiet brug for hjælp fra eventuelle vidner, der har set noget eller har kendskab til hændelsen. Alle oplysninger kan have betydning, så Sydøstjyllands Politi opfordrer derfor alle, der har oplysninger om hændelsen, til at kontakte politiet ved at ringe 114.

Den igangværende efterforskning skal blandt andet afdække, hvad motivet til hændelsen måtte være, hvem de implicerede er, og hvem der kan drages til ansvar, slutter pressemeddelelsen.