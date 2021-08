Søger vidner til vanvidskørsel

En sort bil kørte mandag omkring fem kilometer mod færdselsretningen på motorvejen. Mindst en bilist måtte undvige for at undgå kollision

Tre mænd i en sort Renault Clio kørte mandag vanvidskørsel på Herningmotorvejen mellem Bording og Pårup.

Det mener i hvert fald Midt- og Vestjyllands Politi, som meget gerne vil have fat i vidner, der overværede vanvidskørslen.

Mændene i den sorte stationcar kørte mod færdselsretningen over en strækning på omkring fem kilometer, skriver politiet. Det skete mellem klokken 17.15 og 17.30, og mindst én bilist måtte undvige for at undgå en kollision.

Bilen var forinden blevet stjålet i forbindelse med et røveri på en adresse i Hernings østlige opland, og de tre mænd er blevet anholdt.

Men Midt- og Vestjyllands Politi har alligevel brug for at tale med folk, der har set vanvidskørslen på motorvejen og opfordrer derfor vidner til at ringe ind.

Har man set noget, kan politiet kontaktes på telefon 114.