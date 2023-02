Sømand forsvandt: Betjent anmelder betjent

Jonas Kjær var på vej til søredningsaktion med 'mand over bord'. Redningsbåd holdt tilbage af politibetjent, der tog sig god tid til at udskrive fartbøde

Domstolene skal tage stilling til, om det var ulovligt, at en betjent gav sig god tid til at udskrive en fartbøde til søredningsmanden Jonas Kjær og forsinkede redningsaktionen, efter der var slået alarm om, at der var 'mand overbord' i Nordsøen.

Det mener politibetjenten René Borg, som har meldt den politikollega, der sidste år standsede redderen fra Kystredningstjenestens redningsstation på havnen i Hanstholm.

Det skriver Nordjyske, som har talt med René Borg og set anmeldelsen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Det var på denne vej mod havnen, at betjenten fulgte efter Jonas Kjær, inden han stoppede redningsmandne på vej mod båden. Foto: René Schütze

Sagen begyndte først at rulle 29. november sidste år, da søredningsmanden Jonas Kjær kørte med 86 kilometer i timen mod havnen i en byzone, hvor man må køre 50 kilometer i timen.

Annonce:

Her blev han stoppet af betjenten, der forinden havde fulgt ham på en strækning på 7-800 meter, og fik udskrevet en fartbøde, inden han kunne sejle afsted i redningsbåden 'C.B Claudi' med sine redningskollegaer.

Sømanden, der var faldet overbord, blev aldrig fundet.

Dømt for vanvidskørsel

Ekstra Bladet talte efterfølgende med Jonas Kjær, som i kølvandet på sagen blev frakendt kørekortet betinget.

Han fortalte, at betjenten var 'iskold', og at selvom han forklarede sit ærinde, blev han tilbageholdt, mens betjenten udskrev bøden og gav sig god tid til at forklare, at søredningsmanden ville miste kørekortet og stod til en stor bøde.

- Vi bliver forsinket omkring fem minutter på grund af det her. Han kunne jo bare have ringet til mig bagefter, eller jeg kunne ringe til ham, men det ville han ikke høre på. Han var iskold, fortalte den rystede Jonas Kjær.

Artiklen fortsætter under billedet billedet..

En betjent, har nu meldt en anden betjent efter, at han forsinkede redningsarbejdet ved at tilbageholde en redder og udskrive fartbøde. Foto: René Schütze

Annonce:

Politiet: Bøden er korrekt

Efter sagen blev beskrevet i medierne, væltede støtten ind til den 29-årige Jonas Kjær, og der blev blandt andet samlet penge ind, så han kunne få et nyt kørekort efter, at han havde fået sit frakendt.

Midt- og Vestjyllands Politi vurderede dog, at der ikke var sket fejl.

- Det er Midt- og Vestjyllands Politis vurdering, at færdselsloven og udrykningsbekendtgørelsen er tydelig omkring reglerne for udrykningskørsel i forhold til at køre for stærkt, og derfor er bøden korrekt, forklarede politiinspektør Martin Løye til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den 29-årige Jonas Kjær har været mødt af stor opbakning efter episoden, og har blandt andet fået dækket udgifterne til et nyt kørekort. Foto: René Schütze

Men med René Borgs anmeldelse af den implicerede betjent, er der stadig ikke sat det sidste punktum i sagen.

Og selvom det er kontroversielt at melde sin kollega i politiet, mener René Borg, at det er nødvendigt, fortæller han Nordjyske.



- Politiet er et specielt sted at være. Det er ikke der, man udtaler sig. Så holder man kæft, hvis man stadig gerne vil være aktiv og ansat. Det her kan sagtens gå hen at få nogle ansættelsesmæssige konsekvenser, fortæller han.

Annonce:

Det er nu op til Midt - og Vestjyllands Politi - den anmeldte betjents arbejdsgiver - at gå videre med anmeldelsen.

I forbindelse med sagen, har Ekstra Bladet tidligere talt med Jacob Forman, som er specialiseret i færdselsstraffesager. Han vurderede ligeledes, at sagen burde komme for retten.

Læs mere om sagen her:

Blev stoppet af politiet under redningsaktion: Nu vælter støtten ind

Advokat revser betjent: Situationsfornemmelsen svigter