Søn anholdt efter morens mistænkelige død

En 75-årig kvinde fra Brønderslev er død, efter hun tidligt fredag morgen pådrog sig et alvorligt hovedtraume - måske i forbindelse med et fald. Politiet efterforsker sagen som et såkaldt 'mistænkeligt dødsfald', og en 54-årig mand er anholdt i sagen.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet blev kaldt ud til en adresse i Brønderslev klokken 05.15, hvor de fandt den 75-årige kvinde med alvorlige skader i hovedet. Hun blev transporteret til sygehuset, men her afgik hun ved døden som følge af de skader, hun havde pådraget sig.

- Da vi kom frem til stedet og påbegyndte vores arbejde, vurderede vi, at omstændighederne omkring dødsfaldet skal undersøges nærmere – og derfor undersøger vi sagen som det, vi kalder for et mistænkeligt dødsfald, siger vicepolitiinspektør Niels Kronborg, der er ansvarlig for politiets efterforskning af sagen.

- Vores videre efterforskning skal nu klarlægge præcist, hvad der er sket før, under og efter dødsfaldet, tilføjer han.

Nordjyllands Politi har afspærret en adresse i Brønderslev, hvor en ældre kvinde tidligt fredag morgen pådrog sig svære hovedskader. Hun er sidenhen afgået ved døden. Foto: Jan Herkert Pedersen

Søn ringede ikke selv 112

Han uddyber over for Ekstra Bladet, at det er den 54-årige mand, som nu er anholdt, som bor på adressen, og at han er søn til den afdøde kvinde, som var på besøg.

Manden ringede efter morens fald til en pårørende og fortalte, at hun var faldet - og denne pårørende ringede 112. Mandens forklaring er endnu ikke bekræftet af politiet.

- Det er ham, der har forklaret, at kvinden er faldet. De nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme ind på endnu, siger Niels Kronborg og tilføjer, at politiet endnu ikke har afhørt den 54-årige mand.

Derfor står det heller endnu ikke klart, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

- Vi skal dels se nærmere på findestedet, dels foretage en række andre efterforskningsskridt - herunder en afhøring - før vi kan sige mere om, hvad der rent faktisk er sket, siger Niels Kronborg.

Den 75-årige kvinde var på besøg hos sin søn, en 54-årig mand, som bor i huset til venstre på billedet. Han har forklaret, at moren faldt og slog hovedet, og den påstand er politiet lige nu ved at undersøge nærmere. Foto: Jan Herkert Pedersen

Mistænkeligt dødsfald kan betyde drab

Politiet bruger betegnelsen 'mistænkeligt dødsfald', når det ikke umiddelbart kan udelukke, at et dødsfald er sket som følge af en forbrydelse.

I sådanne tilfælde behandler politiet dødsfaldet som en drabssag - uden rent faktisk at være sikre på, at det er det, der er sket - for at sikre og undersøger det potentielle gerningssted grundigt. På den måde sikrer politiet sig, at ingen spor er gået tabt, i tilfælde af at viser sig, at der er tale om et drab.

Politiet forventer at have nyt i sagen engang efter middag.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Teknikere arbejder fredag formiddag på adressen i Brønderslev for at klarlægge, hvad der førte til en 75-årig kvindes død. Foto: Jan Herkert Pedersen