Søn drabstiltalt: - Mor ville skade ham

23-årig mand er tiltalt for knivdrabet på sin mor. Moren var stærkt beruset og til fare for sine omgivelser, lød det fra tiltaltes bedsteforældre og søskende

- Jeg siger til (red. tiltalte), at han skal se at komme væk fra det sommerhus. Hun (red. moren) har en bil og er på vej til sommerhuset, hun har drukket og er fjendtlig, forklarede den tiltaltes mormor.

Hun frygtede den morgen for sit barnebarns ve og vel. For hun vidste, at hendes datter ikke var rask.