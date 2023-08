Søn dræbt i Pusher Street: - Det er tid til legalisering

Da en 30-årig mand blev skudt og dræbt i Pusher Street lørdag aften 26. august, var Jeanette Grotkjær en af de få, der kunne sætte sig ind i den ubærlige smerte, som hans familie er kastet ud i.

Hendes 23-årige søn, Lucas, blev skudt på klos hold i hashgaden 26. oktober sidste år, mens han arbejdede i en bod foran Abegrotten på Christiania.

Lucas havde ifølge Ekstra Bladets oplysninger fra flere kilder bare haft et par vagter som ’klipper’ af hashen, da gerningsmanden stillede sig i kø og affyrede sit våben iskoldt flere gange og ramte Lucas to gange i hovedet.

Ganske få meter fra det sted, hvor det kriminelle marked nu igen har krævet et dødsoffer.

- Jeg er dybt berørt af, at endnu et ungt menneske har mistet sit liv, og at endnu en familie skal leve med en helt ubærlig smerte og sorg. Mine tanker går til de efterladte, siger Jeanette Grotkjær.

På grafikken herover er Stjerneskibet, hvor den 30-årige blev skudt og dræbt, rammet ind. Lucas blev skudt ved Abegrotten, som nærmest ligger lige overfor.

Lucas' mor gik forrest i et mindeoptog fra Rådhuspladsen til Christiania, hvor lys og blomster var lagt på det sted, hvor Lucas faldt om, sekunder efter han var blevet skudt. Foto: Anthon Unger

Hun og familien gik sammen med mange andre i et mindeoptog fra Rådhuspladsen til Christiania nogle dage efter drabet, og tre uger senere var de på gerningsstedet med en beboer fra Christiania. Allerede dengang fortalte hun, hvordan det forfærdede dem at se de mange unge mænd, der arbejdede omkring hashboderne. Alle klar til at trække masker op om ansigtet.

– Det er alle sammen potentielle Lucas’er, der står der rundt omkring. Alle de unge mennesker, der går derude, som kan lide den samme skæbne lige om lidt. Det berørte mig meget, sagde Jeanette Grotkjær dengang til Ekstra Bladet.

– Jeg tror, at alle unge mennesker, uanset hvordan de er vokset op, kan blive fristet af, at der er så mange penge at hente ved at stå derude, sagde hun dengang, hvor hun også kom med en opfordring til politikerne om at handle.

Drabet på Lucas er stadig uopklaret. Foto: Anthon Unger

Og oven på det aktuelle drab går hendes tanker igen til politikerne.

- Jeg ser frem til at opleve, at de holder deres ord og får bekæmpet den åbenlyse kriminalitet, der i en længere årrække har syntes hævet over loven. Det skal ikke være lovbryderne, der sætter dagsordenen, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænker, det er tid til legalisering. For så længe der er så store penge i foretagendet, vil det fortsætte. Hvis ikke på Christiania, så et andet sted, siger hun.

D. 26. oktober stillede en mand sig op i hashboden, hvor Lucas arbejdede og skød ham i hovedet på klos hold. Få sagen forklaret her 23-årige Lucas blev skudt og dræbt i Pusher Street i oktober i år.

Efter at Jeanette Grotkjær oplevede den værste smerte, en forælder kan opleve, måtte hun sygemelde sig. Det har dog resulteret i en kamp med kommunen, fordi Jobcenter Favrskov har afvist at forlænge hendes sygedagpengeperiode.