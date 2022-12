Søn frikendt for drab: Stak mor i selvforsvar

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Den 23-årige mand løber i armene på sin bror og hikster af lettelse mod hans skuldre. Siden sidste efterår har han siddet varetægtsfængslet for drabet på sin egen mor.

I dag kunne han forlade retten i Helsingør som en fri mand.

Retten fandt med et enigt nævningeting, at manden handlede i selvforsvar, da han stak sin mor flere gange. Han ringede selv til alarmcentralen.

- Selvom tiltaltes handlinger overskred grænserne for lovligt nødværge, har retten fundet, at angrebet var rimeligt begrundet, idet hans mors angreb frembragte frygt, sagde retsformanden, inden hun hævede retsmødet.

Med de ord gik der et højt lettelsens suk gennem lokalet blandt pårørende på tilhørerbænken. Søskende, bedsteforældre og andre familiemedlemmer stod klar til at omfavne den unge mand.

Annonce:

Opvækst med kaos og alkohol

Under vidneforklaringerne kunne den 23-årige mand samstemmende med sine bedsteforældre og tre yngre søskende løfte sløret for en dunkel og kaotisk opvækst med en stærkt alkoholiseret mor, der var utilregnelig og truende over for sine nærmeste.

Et misbrug, der gennem mere end 10 år var genstand for konflikter, voldsomme familieindtriger, sorg og frygt. Blandt andet fortalte den ene af de yngre søskende, at moren kort inden drabet havde truet ham med kniv i køkkenet under en konflikt.

Den 23-åriges egen forklaring lød også på, at moren truede ham med en køkkenkniv i sommerhuset, hvorfor han så sig nødsaget til selv at trække en kniv og stikke ud efter hende. Hun blev ramt flere gange og døde på stedet.

Læs om den rystende baggrund her : Sommerhusdrab i velhavermiljø: Jalousi, trusler og nødråb