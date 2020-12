Søn 'renser' tiltalte forældre: - Min søster lyver om genopdragelseslejr

Somaliske forældre risikerer fængsel og udvisning for at sende to børn på koranskole. Parrets søn hævder, at hans søster lyver om rejsen

To søskende, der er børn af et somalisk ægtepar, er vildt uenige om, hvorvidt en langvarig rejse til Somalia fra 2018 til 2019 blot var en herlig ferie eller et brutalt ophold i en koranskole, hvor børnene blev 'genopdraget'.

Ifølge politiets tiltale mod de 54-årige forældre fra Gentofte blev drengen, dengang 16 år, udsat for fysisk afstraffelse i form af slag under fødderne, mens pigen, der var 15, adskillige gange overværede, at andre børn blev udsat for fysisk afstraffelse.

De to søskende var, ifølge tiltalen, udsat for omsorgssvigt, de blev holdt isoleret, og deres udvikling og sundhed blev bragt i alvorlig fare. Forældrene nægter sig skyldige.

Tiltalen bygger især på den i dag 17-årige piges forklaringer til politiet, som bakkes op af en veninde og korrespondance mellem de to veninder.

'Hun lyver'

Men da storebroren, som nu er 19 år, vidnede i dag i retssagen mod forældrene i Retten i Lyngby hævdede han, at lillesøsteren er fuld af løgn.

Det samme sagde forældrene i fredags, da de blev afhørt. De beskyldte datteren for at have opfundet historien om genopdragelseslejren for at skade forældrene:

- Hun vil gerne anklage os, og så gælder alle kneb. Det er noget, hun finder på, forklarede den 54-årige far.

Hans jævnaldrende hustru mente, at datteren kom med påstandene for at kommunen skulle tvangsfjerne hende fra hjemmet:

- Hun ville have den frihed, som hun har i dag, hvor hun kan være ude dag og nat. En pige på 16 skal ikke gå rundt på den måde, sagde hendes tiltalte mor.

Datteren blev væk fra retssagen i fredags, hvor hun skulle vidne. Hun turde eller ville ikke vidne mod forældrene, men hun blev anholdt i mandags og bragt til retten. Her blev hun tvunget - mod sin vilje - af retten til at afgive forklaring.

Afhørt bag lukkede døre

Det skete bag lukkede døre af hensyn til hendes sikkerhed, så det er uvist, hvad den 17-årige pige har forklaret.

Hendes 19-årige bror forklarede i dag, ifølge Ritzau, at søsteren er fuld af løgn: - Jeg ved ikke, hvorfor min søster lyver, sagde den unge mand, der stadig bor hjemme hos sine tiltalte forældre.

Søsteren er derimod tvangsfjernet af Gentofte Kommune og bor på et hemmeligt opholdssted.

Forældrene hævder, at datteren under rejsen til Somalia blev kørt ned af en bil og lå i koma i et halvt år i den periode, hvor hun har forklaret, at hun og storebroderen var på koranskole.

Den historie støttede storebroderen under sin afhøring i retten. Forældrene har også mod betaling fremskaffet en slags lægeerklæring fra Medina Hospitalet i Mogadishu, der siger, at datteren - som i øvrigt ikke var kvæstet ved ulykken - lå uden bevidsthed frem til januar 2019.

'Jeg vil hjem'

En veninde til den 17-årige fik 1. marts 2019 en lydfil tilsendt, hvor pigen siger:

- Jeg har aldrig ligget i koma. Min far efterlod mig og min bror i Somalia. Jeg vil gerne hjem og gå i gymnasiet. Min far har været hård ved mig i flere år. Jeg vil ikke starte en sag op mod ham, jeg vil bare gerne tilbage.

Ifølge tiltalen blev datteren ofte afstraffet, når hun ikke fulgte reglerne i hjemmet eller kom for sent hjem.

Hun blev slået af sin far, blandt andet med en metalstang og en træstok. 19. maj 2018, da hun ikke var kommet hjem som aftalt, klippede han hendes taljelange hår af med en hårtrimmer, så hun blev skaldet. Det skete, da datteren var taget til Aarhus med sine veninder.

Ifølge faderen skete det blot fordi hun havde en ildelugtende eksem i hovedbunden. Den forklaring støttede hendes storebror også i retten i dag.

Den 54-årige mor er tiltalt for at have fotograferet sin skaldede datter efter hårafklipningen og for at have lukket øjnene for faderens vold. Hun er også tiltalt for sammen med sin mand at have planlagt børnenes anbringelse i lejren i Somalia.

Veninder var bekymrede

En veninde til den 17-årige pige forklarede i retten mandag, ifølge Ritzau, at venindegruppen allerede inden rejsen til Somalia var bekymret for hende: - Vi sagde til hende, at hun ikke skulle tage afsted. Vi var bange for, at hun aldrig ville komme hjem, forklarede veninden.

Veninderne mistede efter et par uger kontakten med pigen i Somalia. Hendes forældre forklarede, at hun lå i koma efter trafikulykken, men i efteråret 2018 lykkedes det veninderne at få kontakt. Hun fortalte, at hun gik i koranskole og boede i et hus på landet, og at hendes pas og mobil var taget fra hende.

Falske papirer?

Pigen fortalte også, at hendes far ikke ville lade hende rejse til Danmark, og at han havde betalt en læge for at underskrive falske papirer om, at hun lå i koma i Somalia.

Det lykkedes Udenrigsministeriet at få de to søskende ud af Somalia, og 19. maj 2019 kom de hjem til Danmark.

Retssagen fortsætter 4. januar, hvor der ventes dom. Forældrene, der har været i Danmark siden 1995 og 1996, risikerer fængsel og udvisning. Forældrene er på kontanthjælp og kun faderen taler dansk.