Søn sigtes for drab på sin mor

En 75-årig kvinde fra Brønderslev er død, efter hun tidligt fredag morgen pådrog sig et alvorligt hovedtraume - nu er hendes søn sigtet for drab

Efter et mistænkeligt dødsfald i Brønderslev fredag fremstilles en 54-årig mand i grundlovsforhør klokken 18 i Retten i Hjørring for drab på en 75-årig kvinde.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev kaldt ud til en adresse i Brønderslev klokken 05.15, hvor de fandt den 75-årige kvinde med alvorlige skader i hovedet. Hun blev transporteret til sygehuset, men her afgik hun ved døden som følge af de skader, hun havde pådraget sig.

Politiets teknikere arbejder på adressen, hvor en 75-årig kvinde fredag blev fundet død. Foto: Jan Hekert Pedersen

Vicepolitiinspektør Niels Kronborg bekræftede tidligere over for Ekstra Bladet, at den 54-årige mand, som nu er anholdt, boede på adressen, og at han er søn til den afdøde kvinde, som var på besøg.

Sigtes for drab

Sønnen sigtes for overtrædelse af straffelovens § 237, der omhandler drab. Politi og anklagemyndighed vil ved grundlovsforhøret begære lukkede døre af hensyn til efterforskningen.



'Vi fremstiller den pågældende person med krav om varetægtsfængsling i fire uger, mens vi efterforsker videre i sagen,' lyder der fra politikommissær Henrik Staal i pressemeddelelsen.

Den 75-årige kvinde var på besøg hos sin søn, en 54-årig mand, som bor i huset til venstre på billedet. Han har forklaret, at moren faldt og slog hovedet. Den påstand tror politiet ikke på, da de har sigtet sønnen for drab. Foto: Jan Hekert Pedersen

På grund af begæringen om dørlukning og sagens omstændigheder i øvrigt, så har Nordjyllands Politi på nuværende tidspunkt ingen yderligere informationer i sagen og politiets efterforskningsarbejde.

Politiets videre efterforskning består nu blandt andet i en række afhøringer, retsmedicinske og tekniske undersøgelser samt undersøgelser på adressen i Brønderslev.