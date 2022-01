Søn til dræbt kvinde i Cairo: Fik tragisk besked nytårsdag

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Den danske statsborger, der er fundet dræbt i den egyptiske hovedstad Cairo, var en 52-årig kvinde, der har boet i det mellemøstlige land siden 2004.

Det oplyser hendes familie i Danmark til Ekstra Bladet.



Udenrigsministeriet bekræftede tirsdag overfor Ekstra Bladet, at en dansk statsborger var fundet dræbt i Egypten, men ville ikke oplyse yderligere om den dræbtes identitet.

Dræbt inden nytår

Den 52-årige kvindes ene søn, der ikke ønsker at stå frem med navn, fortæller, at familien fik beskeden personligt overleveret 1. januar i år.

Ansatte fra udenrigsministeriet fortalte ifølge sønnen, at den 52-årige kvinde blev fundet 30. januar i sin lejlighed i byen Sheikh Zayed lige syd for Cairo, men herudover var det sparsomt, hvad myndighederne kunne oplyse om moderens død udover, at der var tale om drab.

- De mødte personligt op hjemme hos os, og de har været meget professionelle, forklarer sønnen og uddyber, at de nu afventer nye oplysninger fra myndighederne.

Kvinden har kun haft sporadisk kontakt til sin familie i mange år, af årsager familien ikke ønsker, at komme nærmere ind på.

Fejl i information

Historien om, at en dansker var fundet myrdet i Egypten begyndte at cirkulere tirsdag i de danske medier, efter at det blev beskrevet i det egyptiske nyhedsmedie Egypt Independent.

Her fremgik det, at der var der tale om en kvinde i 30'erne, hvilket blev citeret flere steder, men det oplyser sønnen til Ekstra Bladet ikke er korrekt.