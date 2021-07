Søn: Vores værste mareridt blev til virkelighed

Hollandsk journalist kæmper for sit liv efter nedskydning - familien er ved hans side

Mens den hollandske journalist Peter R. de Vries kæmper for sit liv efter at være blevet skudt i går på åben gade i Amsterdam, kommenterer hans familie den smertefulde situation, de står i.

Sønnen Royce de Vries har på Twitter skrevet.

- I går blev vores værste mareridt til virkelighed. Som familie omfavner vi Peter med kærlighed og håb i denne svære fase. Meget er stadig usikkert, men hvad der er sikkert er, at al den sympati, vi mærker fra hele landet, giver os en enorm støtte.

Den 64-årige Peter R de Vries er en højt profileret kriminalreporter og har i mange år skrevet om ikke mindst organiseret kriminalitet.

64-årige Peter R. de Vries er en af Hollands mest kendte journalister. Han er særligt berømt for sig arbejde med at afsløre den kriminelle underverden. Foto. Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Han blev skudt ned med fire eller fem skud og ramt blandt i hovedet klokken 19.30 ved tv-stationen RTL's studie. Han havde tirsdag aften været gæst på et tv-program og var på vej ti en p-plads, der var reserveret til tv-stationens gæster.

I 2019 fortalte de Vries ifølge hollandske NOS, at han var på dødslisten hos marokkansk-hollandske Ridouan Taghi, der er mistænkt for at være involveret i mindst 10 mord relateret til organiseret kriminalitet.

Tre personer blev allerede i går anholdt i sagen. To af dem i en bil, der blev standset af politiet på A4 udenfor Amsterdam. En af dem er en 35-årig polsk mand, bosiddende i Holland, den anden er en 21-årig mand fra Rotterdam. En tredje anholdt er i dag løsladt igen.

Amsterdams politicichef Frank Paauw har endnu ikke kommenteret, hvad politiet mener, motivet er til nedskydningen af de Vries.