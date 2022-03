Krimi ... 23. mar. 2022 kl. 19:02 Gem artikel Gemt artikel

Sønners rystende forklaring: Sådan skød far vores mor

62-årig mand er tiltalt for drab på sin hustru. Selv siger han, det var et uheld. Parrets to voksne børn og flere andre vidner siger det modsatte