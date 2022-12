Søofficer idømt bøde for at kysse aspiranter på skoleskib

Det var over stregen, at en 34-årig søofficer kyssede flere kadetaspiranter i forbindelse med sit arbejde på et militært skoleskib.

Men det var ikke blufærdighedskrænkelse i den civile straffelovs forstand - udelukkende en krænkelse af underordnede efter militær straffelov, mener Retten i Hjørring.

Her er der fredag eftermiddag faldet dom i sagen, der er endt med en bøde på 5000 kroner til manden. Det oplyser Christina Barnow, der anklager ved Forsvarsministeriets Auditørkorps - militærets anklagemyndighed.

- Han er blevet dømt for at have overtrådt den militære straffelovs paragraf 18 om krænkelse af en underordnet. Men han blev frifundet i alle forhold om blufærdighedskrænkelse efter civil straffelov, siger hun.

- Det er bevist i forholdene, at han har kysset kadetterne, og at det er en krænkelse af underordnede, som det står i den militære straffelov. Det er ikke acceptabelt i forhold til hans virke som chef i Forsvaret, siger Christina Barnow.

I alt er manden dømt for fire forhold om at have krænket en underordnet. I et femte forhold blev han helt frifundet.

Kyssene blev uddelt i 2021 på et militært skoleskib og ramte de mandlige aspiranterne på kinden, munden eller begge dele. Det skete om aftenen den 7. september 2021, hvor skibe lå til kaj i Hundested.

Her blev en kadetaspirant kysset på kinden, en anden på munden og en tredje både på kind og mund. Desuden kyssede søofficeren en fjerde kadetaspirant på munden og spyttede whisky ind i munden på ham.

Den 34-årige var også tiltalt for at have kysset en kadetaspirant på kinden, da skibet en måneds tid senere lå til kaj i Aalborg, men det forhold er han blevet frifundet for.

Søofficerens forsvarer, advokat Torben Koch, sagde forud for retssagen, at den tiltalte erkender at have kysset kadetaspiranterne, men at han nægtede sig skyldig i tiltalen.

- Han erkender, at han gjorde det i fuldskab, og at det var fjollet og dumt. Men han havde ikke til hensigt at krænke nogen, og der lå ikke noget seksuelt i det, sagde Torben Koch.

Episoderne fandt sted efter messemiddage, hvor man fejrede afslutningen på et togt.

Både den dømte og anklagemyndigheden har nu tid til at overveje, om dommen skal ankes.