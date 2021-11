Søskendepar afgår ved døden efter sammenstød med lastbil

Et søskendepar på 77 og 75 år har nu begge mistet livet, efter at de var involveret i en bilulykke fredag eftermiddag ved Bække nord for Vejen.

Det oplyser Bjørn Pedersen, der er vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Fredag kørte de frem for ubetinget vigepligt i en personbil, hvorefter en lastbil ramte dem.

Efterfølgende blev de begge bragt til traumecentret på Odense Universitetshospital.

Natten til lørdag afgik den 77-årige kvinde ved døden efter at have pådraget sig svære kvæstelser i sammenstødet

Et døgn senere er den 75-årige bror til kvinden, som desuden sad bag rattet i bilen, også afgået ved døden.

De pårørende er underrettet.