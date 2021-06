Søskendepar indlagt efter melding om knivstik i Haderslev

Et søskendepar er i øjeblikket til behandling på hospitalet i Aabenraa, efter at de begge blev fundet med snitsår på en gade i Haderslev søndag aften.

Det oplyser vagtchef Mads Dammark ved Syd- og Sønderjyllands Politi mandag morgen.

Han fortæller, at politiet klokken 21.50 fik en anmeldelse om et knivstikkeri på Gåskærgade i Haderslev centrum.

- Der bliver først fundet en ung kvinde med snitskader liggende på et fortov på Gåskærgade. Efterfølgende bliver broren, der også har skader, fundet længere nede af gaden, siger Mads Dammark.

Han oplyser, at der er tale om en 25-årige kvinde og en 44-årig mand.

De er begge i stabil tilstand, men indlagt på sygehuset med mindre skader.

- Vi kender endnu ikke hændelsesforløbet, da ingen af dem har egnet sig til at blive afhørt. Den ene har ikke villet udtale sig til os, mens vi endnu ikke har haft mulighed for at afhøre den anden, siger Mads Dammark.

Han tilføjer, at politiet stadig er i gang med at efterforske sagen.