Søster: - Det var voldtægt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Jeg kan ikke huske, præcis hvad hun sagde, men jeg var i hvert fald ikke i tvivl om, at det var en voldtægt.

Sådan forklarede lillesøsteren til den kvinde, der er offer i en sag om voldtægt på Oslobåden, i Københavns Byret onsdag.

De to søstre var på tur med færgen sammen - en tur, hvor der var lagt op til fest, alkohol og hygge.

- Hun var død ked af det, hun var ødelagt, hun græd så meget, at jeg nærmest ikke kunne forstå, hvad hun sagde, forklarede søsteren, der onsdag havde sat sit lyse hår op med en hårklemme.

Situationen, søsteren beskrev, er den, der udspillede sig dagen efter, søsteren angiveligt blev voldtaget af to mænd i deres kahyt.

Tirsdag startede retssagen mod de to mænd, der er tiltalt for blandt andet voldtægt af en kvinde på Oslobåden tilbage i april i år.

Da sagen er omfattet af navneforbud, er det ikke muligt for Ekstra Bladet at nævne navnene på hverken offeret eller de tiltalte i sagen.

Direkte til hospitalet

Offerets søster forklarede for retten, hvordan hende og hendes storesøster havde haft en festlig aften på Oslobåden tilbage i april. De drak drinks og spillede spil med andre gæster på færgen.

Da de ville til køjs i deres kahyt, var der problemer med deres nøglekort, hvorfor lillesøsteren gik mod receptionen for hjælp. Da hun kom tilbage, var hendes storesøster væk, og hun ledte forgæves efter hende, før hun gik i seng i troen om, at hun var gået tilbage for at feste videre.

Om morgenen vågnede hun med usædvanligt slemme tømmermænd.

- Jeg havde fået noget, der mindede om alholforgifting. De næste 16 timer kastede jeg op. Jeg blev også tjekket af en læge, sagde hun.

Midt i tømmermændene så hun igen sin storesøster, som var vendt tilbage til kahytten.

- Jeg spurgte, hvor hun havde været. Hun begyndte at græde, og så gik hun i bad. Det var hun i rigtig lang tid, så jeg endte med at gå i land alene.

Da de mødte hinanden igen senere, fik hendes storesøster gjort et forsøg på at forklare, hvad der var hændt om natten.

- Det var ikke super detaljeret, det, hun fortalte mig, men jeg var ikke tvivl om, hvad der var sket. Det var en voldtægt, sagde hun.

- Mens vi var i Oslo, sagde hun, at hun havde sagt nej flere gange. Hun sagde, hun bare gerne ville sove.

Hun forklarede, hvordan hendes søster på sejlturen tilbage var bange for at skulle møde de to mænd på færgen igen, inden de nåede til København.

Da de kom tilbage til København, kørte hun sin storesøster direkte på Rigshospitalet til en undersøgelse, hvor de også anmeldte voldtægten til politiet.

'Pillede ved hende'

I retten onsdag vidnede også faren til den 32-årige tiltalte, som var med på familieturen på Oslobåden.

Ved morgenmaden dagen efter overhørte han en samtale om nattens begivenheder, der fik ham til at hive fat i sin søn.

- Jeg tager fat i (den 32-årige, red.) og spørger, om det er rigtigt, at (den 38-årige, red.) har pillet ved hende, sagde faren og fortsatte:

- Han siger noget med 'ja, den store klovn, kæmpe idiot, han er et fjols.' Han var sur over det.

Flere af familiemedlemmerne fulgtes hjemad mod Nordsjælland, da de kom af færgen. Da de triller ind i indkørslen på hjemmeadressen, spurgte faren den 38-årige ind til det, han havde hørt.

- Han sagde 'ja, der lå en dejlig dame, og så kunne man da lige pille lidt ved hende.'

- Jeg var lidt målløs, og så sagde jeg ikke mere. Han var ved at pakke sin motorcykel og skulle køre derfra. Så jeg spørger ikke mere, vi snakker ikke om det. Det gør man jo ikke som en voksen mand, tror jeg.

Der forventes at falde dom i sagen i december.