Søster efter frifindelse: - Det føles vidunderligt

Har fulgt retssagen, hvor to svenske mænd var tiltalt for at have skudt og brændt Eddie Karl-Johan Christensen

Den 46-årige drabstiltalte svensker, der mandag blev frikendt for det brutale drab på 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen har hele vejen igennem haft støtte fra sin mor og storesøster, der har taget turen fra Sverige for at følge retssagen.

Og de var meget lettede.

– Det føles helt vidunderligt, faktisk. Han har nu snart siddet fængslet i nitten måneder, og han kan ikke myrde noget menneske. Det er bevist i dag (mandag, red.), og det føles rigtig, rigtig godt, at han er frikendt for drabet, siger søsteren Victoria.

Hun anede ikke, hvad hun skulle forvente.

– Der var folk, der sagde, at han kunne få 12-16 år, siger hun og fortæller, at det har været svært at sidde og lytte til de ting, der er kommet frem i retten.

Victoria fortæller, at hendes bror tydeligvis har forandret sig, siden han blev anholdt. Foto: René Schütze

Og hele forløbet har været præget af, at de ikke kunne få noget som helst at vide.

Har forandret sig

I løbet af retssagen har de fået lov til at tale med den 46-årige to gange i sammenlagt fem minutter.

– Jeg har savnet ham, siger søsteren, der tydeligt kan mærke, at hendes bror har forandret sig. Han er blevet tynd og gråhåret og ikke den glade lillebror, som hun husker.

– Det har taget hårdt på ham og hele hans familie, siger hun og tilføjer, at de slet ikke var i tvivl om, at de skulle møde op og støtte ham.

– Det er min bror. Det er min familie. Det er klart, at man gør det med sin bror. Der findes ikke nogen grund til ikke at gøre det, fastslår hun og tilføjer, at hun nu håber, at han bliver løsladt.

Man kan læse om nogle af de detaljer, som anklager og forsvarere har trukket frem i sagen her.

Det var ikke første gang, at offeret, Eddie Karl-Johan Christensen blev forsøgt dræbt og brændt af. Det kan man læse mere om her.