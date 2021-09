Søster til drabstiltalt: Alt føles forkert

Det er ubegribeligt for Victoria, at hendes bror er tiltalt for at have skudt og brændt Eddie Christensen i forening med en anden

På to stole bagest i retssal A i Hjørring sidder søsteren og moren til den 46-årige svenske mand, der er tiltalt for at have dræbt 39-årige Eddie Christensen på brutal vis på en landejendom nord for Frederikshavn i forening med sin 53-årige landsmand.

De nægter sig skyldig i drab, men den 46-årige erkender sig skyldig i usømmelig omgang med lig.

En mand, som anklageren indledte med at fortælle i sin forelæggelse, var tidligere skibsmatros og boede på den 53-åriges landejendom med sin engelske hustru og deres dengang otteårige søn med en plan om at beskæftige sig med dyrkning af økologiske grøntsager.

Victoria, søster til den 46-årige drabstiltalte, kan slet ikke tro, at hendes bror eller hans medtiltalte kan begå et drab. Foto: René Schütze

Parret er veganere og har hjemmeskolet deres søn.

For søsteren Victoria er det helt ubegribeligt at se både hendes bror og den 53-årige på anklagebænken i en så alvorlig sag, og hun har stadig ikke fået alt det, hun hørte i retten, ind i sit hoved.

- Det virker helt forkert. Jeg kan ikke tro, at nogen af dem har gjort det her med Eddie. Der er ikke nogen af dem, der kunne slå nogen ihjel, siger hun og fortsætter:

- Heller ikke det med hunden (Eddies hund, Rocco, der blev fundet skudt og begravet på ejendommen,red.). Det føles meget forkert, siger hun.

På sagens første dag var det kun den 53-årige, der nåede at afgive forklaring. Han forklarede, at den 46-årige var bange for 'djævlen i campingvognen', hvilket refererede til Eddie Christensen, som selv har en kriminel og dramatisk fortid.

Det var hårdt for Victoria, der er søster til den 46-årige tiltalte, at sidde i retten og høre detaljerne i sagen. Foto: Rene Schütze

Victoria beskriver broren som typen, der fanger edderkopper og slipper dem løs i stedet for at slå dem ihjel.

Hun fik øjenkontakt med ham i retten, og hun lagde mærke til, at han har tabt sig og ligner en, der bestemt ikke har det godt.

Hun kender også udmærket den 53-årige, som de kalder 'kaptajnen' i deres familie, fordi han og Victorias bror deler fornavn.

I anklagerens forelæggelse fremgik det, at han er selvstændig erhvervsdrivende og beskæftiger sig med bygning af skibe.

Victoria og hendes mor er kommet med færgen fra Sverige og følger retsmøderne resten af ugen, og derefter kommer de tilbage til dommen.

- Det er klart, at vi vil være her for ham. Han er min bror, siger hun og fortsætter:

- Selv hvis han bliver dømt, kan jeg ikke tro det. Der er intet, der stemmer. Alt føles forkert.

Hun ser nu frem til at høre sin brors forklaring, der kommer ved næste retsmøde torsdag, hvorefter hustruen skal afgive forklaring. Hun var sigtet for drab i starten af sagen, men siden er alle anklager mod hende blevet frafaldet.

- Din bror og hans hustru peger jo på kaptajnen som den, der har skudt. Hvad siger du til det?

- Det lyder også forkert, konstaterer Victoria.