Søster til dræbte Oliver: Det er ikke til at holde ud

De to politifolk, som i oktober sidste år skød og dræbte den knivbevæbnede Oliver Dalgaard i Rodskov nord for Aarhus med flere pistolskud, klarer i første omgang frisag.

Statsadvokaten i Viborg ved specialanklager Christina Schou har ifølge Ritzau valgt at indstille sagen uden at rejse sigtelse. Det kommer ikke bag på Peter Secher, der er bistandsadvokat for den afdøde, 25-årige mands familie.

Han har på vegne af de pårørende klaget til Rigsadvokaten, og afgørelsen er derfor ikke endelig.

- Jeg mener, den er forkert men desværre forventelig. Derfor er det mest overraskende for mig, at en af betjentene tilsyneladende har sparket Oliver, mens ambulancefolk forsøgte at redde hans liv, siger Peter Secher, som ikke vil uddybe den udmelding og ikke ønsker at udtale sig yderligere.

Nabo filmede tumulten

Den dræbtes søster betegner overfor Ekstra Bladet statsadvokatens afgørelse som en stor skuffelse.

- Det her er ikke til at holde ud. Jeg er stadigvæk meget berørt af det, siger Oliver Dalgaards søster, som var hans nærmeste fortrolige.

Hun ønsker at være anonym og har på nuværende tidspunkt ikke lyst til at sige mere.

Det var andre beboere i kvarteret i den lille by, der lørdag 24. oktober klokken 11.19 slog alarm forud for betjentenes konfrontation med den unge mand. Han råbte op og virkede stærkt uligevægtig.

De to politifolk kom ifølge vidner, som Ekstra Bladet har talt med, efter ankomsten til adressen i klammeri med Oliver Dalgaard, som optrådte truende og var bevæbnet med en machete-lignende kniv.

En nabo optog dele af den voldsomme hændelse, og videofilmen af få sekunders varighed, som Ekstra Bladet fik lov at lægge ud til offentligheden, dokumenterer, at den tydeligt påvirkede Oliver Dalgaard satte sig til modværge.

Filmen viser også, at han var ubevæbnet, da de affyrede det første skud og ramte ham i det ene lårben.

Mystik om efterforskning

Det endte med at den unge mand blev ramt af fem skud. Betjentene benyttede sig ifølge vidner også af peberspray. Det havde dog ikke den store virkning. Oliver Dalgaard døde dagen efter af svære blodtab.

Når politifolk i tjenesten sårer eller dræber borgere, er det op til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) at stå for efterforskningen. Det skete også i den konkrete skudsag.

Men efter at have gennemlæst DUP-rapporten er statsadvokaturen i Viborg nået frem til, at der ikke er noget, som underbygger en mistanke om, at politifolkene har begået en strafbar handling.

Konklusionen er derfor i første omgang, at der ikke er grundlag for at forsøge at underbygge en straffesag mod politifolkene.

Den indholdsmæssige baggrund for den beslutning har hverken DUP eller Statsadvokaten i Viborg ønsket at give offentligheden indblik i.

Oliver Dalgaard var ved sin død skrevet op til en plads på en søfartsskole. Han havde en fortid som håndværkerlærling, men var også en overgang en del af det kriminelle miljø.

Nogle år før den dødbringende konfrontation foran sin lejlighed blev den unge østjyde idømt en fængselsstraf for medvirken til et overfald i Grenaa.

