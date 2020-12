Søster til skudoffer: Hårdt at se de sidste minutter i Olivers liv

Josephine Hansen har først halvanden måned efter sin lillebrors død efter en skudepisode med to betjente samlet mod til at se video af den voldsomme konfrontation

Josephine Hansen har længe haft videooptagelsen af sin nu afdøde bror, Oliver Dalgaards, fatale konfrontation med to betjente liggende.

Først for nylig så hun den igennem. Det var en voldsom oplevelse.

- Det er selvfølgelig hårdt at se Oliver i de sidste minutter af hans liv, siger den 36-årige østjyske kvinde, som havde et fortroligt forhold til lillebroderen, selvom hun har haft og har et langt mere harmonisk liv end den 11 år yngre mand.

Oliver Dalgaard afgik ved døden godt et døgn efter at være blevet ramt af fem pistolskud, der blev affyret af to betjente fra Østjyllands Politi. Det skete efter et alarmopkald lørdag 24. oktober i år, hvor den 25-årige eks-mekaniker havde råbt om hjælp fra sin lejlighed i Kaløvigparken i Rodskov nord for Aarhus.

'Et voldsomt pres'

Et øjenvidne optog en video af dele af det voldsomme optrin fra sit køkkenvindue. En optagelse som han siden har givet videre til Josephine Hansen og Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som efterforsker sagen.

Josephine Hansen havde et nært forhold til sin nu afdøde lillebror. Foto: Ernst van Norde

- Hvordan har du det med den optagelse?

- Jeg er glad for, at den findes. Den viser, at Oliver var ubevæbnet i hvert fald i forbindelse med de første skud. Min første tanke, da jeg så den, var, om det virkelig var nødvendigt at skyde ham, når man tænker på betjentenes erfaring og uddannelse, siger Josephine Hansen.

Dømt for grov vold som 19-årig Oliver Dalgaard havde få uger før den fatale skudepisode i Rodskov undladt at anke den dom på 60 dages fængsel, som han havde fået for sidste år at have slået en anden mand i ansigtet på et diskotek. I den mere alvorlige ende var han en af ni unge mænd i alderen 18 til 32 år, der for fem år siden blev idømt lange fængselsstraffe i Retten i Randers for blandt andet at have overfaldet tre personer i forbindelse med et røveri i en lejlighed i Ebeltoft tilbage i 2014. En person blev dengang stukket i siden af kroppen med kniv. Det kastede straffe på mellem halvandet års fængsel og op til to år og ni måneders fængsel af sig. Oliver Dalgaard har ifølge sin far og sin søster levet et tumultarisk liv. Han har stået i lære som overfladebehandler og var ved sin død netop blevet optaget på en søfartsuddannelse. Vis mere Luk

Hun har overleveret videoen til Ekstra Bladet i håb om, at den kan bidrage til at tegne et nuanceret billede af skudepisoden.

Betjentene løber her efter Oliver Dalgaard. Øjeblikket efter affyrer en af dem skud nummer to. Foto: Grab af øjenvidnes videooptagelse

Politiet, DUP og forsvarere er tavse Ekstra Bladet erfarer, at de to betjente i skudepisoden i Rodskov er afhørt med sigtedes rettigheder. Vi har været i kontakt med Katrine Palm Hansen, chefkonsulent i Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), for at få en aktuel kommentar til efterforskningen og ofrets families videooptagelse. Responsen var, at DUP ikke ønsker at udtale sig, så længe sagen er under efterforskning. Østjyllands Politi afviser også at kommentere de to betjentes status og ansættelsesmæssige forhold, og det samme gør Heino Kegel, formand for Østjyllands Politiforening. Den ældste betjents forsvarer, Henrik Garlik, har set optagelsen. Han vælger også tavsheden. - Jeg vil gerne stoppe der. Vi bevæger os ind på et område, hvor det er DUP, der efterforsker sagen. Det tilkommer derfor ikke mig at sige noget om den, siger han. Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med den anden betjents forsvarer, Martin Cumberland. Vis mere Luk

Josephine Hansen anerkender, at 'det gik stærkt', og at betjentene skulle agere under svære betingelser og et voldsomt pres. Men hun undrer sig over, at de slap hendes bror under den første tumult, og at de ikke lagde ham i håndjern.

- Hvorfor pokker gjorde de ikke det? Men de må jo derefter have vurderet, at de var i fare, og bom - så skød de. Jeg kan godt se, at han måske sparkede ud og gik til angreb, men derefter flygtede han jo.

