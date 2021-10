Søstre straffet: Snød til optagelsesprøve

En ung kvinde tog en engelskprøve for sin storesøster - det skulle hun ikke have gjort

Et søskendepar fra Vestsjælland er onsdag blevet dømt for snyd ved en optagelsesprøve.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Anklagere på Twitter.

- Lillesøster gik til optagelsesprøve i gymnasiet i storesøsters navn, fordi hun var bedre til engelsk. Men det blev opdaget undervejs i prøven, skriver anklagemyndigheden.

Og snyderiet har nu kostet lillesøsteren ti dagbøder a 100 kroner og en plet på straffeattesten.

Storesøster fik betinget fængsel

- Samtidig blev storesøster straffet med ti dages betinget fængsel for sin rolle, skriver anklagemyndigheden videre.

Begge søstre var under 18 år, da forseelsen fandt sted, og de har derfor fået en mild dom.

- Retten lagde ved strafudmålingen vægt på de to unges alder, oplyser Midt- og Vestsjællands Anklager på Twitter.

Historien melder ikke noget om, hvor de to søstre er fra, eller hvilket gymnasium storesøsteren skulle have hjælp til at komme ind på, men de blev dømt ved Retten i Holbæk.